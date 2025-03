Grande Fratello: “Shaila Gatta è pronta a lasciare Lorenzo”, l’indiscrezione,

Nella puntata del 24 marzo del Grande Fratello, tre concorrenti hanno lasciato la casa ad un passo dalla finale, Giglio, Javier e Shaila Gatta, eliminata al televoto contro Helena Prestes. Se in diretta l'ex velina è apparsa serena, dietro le quinte ha mostrato tutt'altra reazione, manifestando tutta la sua amarezza per l'eliminazione.

Le lacrime di Shaila Gatta e la lite con Stefania Orlando

Secondo segnalazioni riportate da Deianira Marzano e Amedeo Venza, una volta spente le telecamere Shaila sarebbe scoppiata in lacrime. Inoltre, si sarebbe verificato un acceso litigio con Stefania Orlando negli studi del programma. Non solo: alcuni fan di Zeudi Di Palma l'avrebbero insultata all'uscita dai Lumina Studios, contribuendo ad aumentare la sua amarezza.

L'indiscrezione: crisi con Lorenzo Spolverato?

A rendere ancora più movimentata la situazione è stata una rivelazione di Biagio D'Anelli. L'ex gieffino e esperto di gossip ha lanciato un'indiscrezione che potrebbe segnare una svolta nella vita sentimentale della ballerina. Secondo lui, dopo la finale del Grande Fratello, Shaila sarebbe pronta a chiudere la sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Shaila e Lorenzo

L'affermazione si baserebbe su una telefonata intercorsa tra Shaila e un amico, durante la quale avrebbe espresso il desiderio di porre fine alla sua storia con il modello milanese. Se confermata, questa rivelazione aggiungerebbe un ulteriore colpo di scena alla sua recente eliminazione dal reality.

Le parole di Biagio D'Anelli

"Signori miei, Shaila non vuole stare più con Lorenzo. Tutti quanti direte: 'Vabbè, si lasciano, si prendono'. No, il gioco è finito. Ieri, durante una telefonata con un suo amico - che, di riflesso, è anche amico mio - Shaila ha dichiarato palesemente: 'Mi devo togliere dalle bal.e Lorenzo, non so come fare, lo devo far sparire e non lo voglio più vedere vicino a me'.

E ancora: "Quindi, mentre il vecchio caro Lorenzo si aspetta una Shaila innamorata, lei si improvviserà e interpreterà Raffaella Carrà, cantandogli Adios amigo, goodbye my friend. Lo manderà alle ortiche in quel di Corsico, con tutto il rispetto. Mi auguro, dunque, che durante la finale del Grande Fratello Shaila non ci lasci con l'amaro in bocca, ma prenda Lorenzo e gli dica: 'Amico mio, è finita. Ciao'".