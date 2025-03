Grande Fratello, Lorenzo Spolverato crolla, prima le lacrime poi le parole di Shaila: "Sono in difficoltà"

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ancora una volta al centro dell'attenzione. Dopo la giornata di ieri, caratterizzata dagli accesi confronti tra i pochi ormai rimasti nella casa del Grande Fratello, i due si sono ritrovati di notte in giardino. Spazio questa volta alle riflessioni e alle lacrime, quelle del modello milanese.

La resa di Shaila: "Non c'è più nulla da fare"

Per gli Shailenzo è davvero arrivata la fine? Nessuno può dirlo a questo punto, neppure Stefania Orlando, che ieri ha messo fortemente in crisi la coppia con la propria analisi.

Certo è che nella notte è arrivato lo sfogo di Shaila, che ha ammesso di avere ormai mollato: "Mi sembra che vada tutto bene, poi mi fermo e capisco che non va bene per nulla. Io ho riflettuto tutta la giornata, ho pensato tutto il giorno e sono convinta. Io lotto per quello in cui credo, ma ho mollato perché credo che non ci sia più nulla da fare. E ora mi dico che è finita".

L'ex velina ha poi continuato, addossando diverse colpe proprio al compagno: "Ovvio che siamo in un contesto particolare come questo ed è difficile distaccarmi del tutto da te. Io però mi metto molto in discussione, mi impegno ad analizzarmi e a capire come mi comporto. Io ho mollato perché mi ero stancata di mettermi in discussione. Tu dici che hai fatto lo stesso? No. Io non credo che tu ti sia messo in discussione come mi sono messa in discussione io. Credo che su alcune cose avresti potuto fare di più".

Critiche che evidentemente hanno colpito nel sengo, a giudicare dalla reazione non proprio pacata del gieffino: "Anche io mi sono messo in discussione! Tu mi dici che io non l'ho fatto. perché dici che l'hai fatto più di me? Ma che presunzione hai?! Se tu ti devi raccontare queste storie per andare avanti ti lascio libera di farlo. Non pensavo arrivassi a questa scelta di mollare. Tu hai capito che cosa stai dicendo? Come puoi dirmi questo? Che hai mollato e che ti sei messa più in discussione di me. Scusa Shaila ma io non reggo tutto questo, perdonami".

Il crollo (a favor di telecamere) di Lorenzo

Una giornata pesante per il modello milanese, che poco prima aveva preferito isolarsi in giardino e piangere tutte le sue lacrime. Certo non da solo, viste le telecamere che hanno potuto riprendere perfettamente ogni sospiro. E soprattutto, il tutto con tempistiche decisamente sospette considerando che stasera ci sarà la puntata in diretta.

Una volta ristabilita la propria calma interiore, Lorenzo è tornato da Shaila, usando questa volta un tono decisamente più conciliante: "Sono in difficoltà, ma è giusto che tu parli ecco perché sono tornato qui. Oggi sono stato male e ho pianto. Ho sofferto molto e non hai neanche idea, non puoi immaginare. Non sei dentro di me e non immagini. Parliamoci in maniera civile, lasciamo i ricordi e andiamo avanti così fino al 31. Tra il nero che è non parlarsi e il bianco che è quello che stiamo facendo adesso, utilizziamo il grigio. Sei stata la cosa più bella di questa esperienza, ti porto nel cuore fino alla fine e ti proteggo anche se tu non vuoi". Almeno metà puntata è assicurata.