Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Federico Chimirri: "Vuoi isolare me e Shaila"

Continuano le discussioni nella casa del Grande Fratello. Al centro dell'attenzione, ancora una volta, è Lorenzo Spolverato, il quale non ha gradito alcuni consigli di Federico Chimirri a Helena Prestes. Ecco cosa è successo.

Lorenzo Spolverato a Federico Chimirri: "Il tuo è un atteggiamento da branco"

Durante la puntata andata in onda ieri sera Federico ha consigliato a Helena di trattenersi quando ha a che fare con Lorenzo e la fidanzata Shaila, perché vorrebbe arrivare insieme in finale. Lorenzo Spolverato però ha interpretato queste parole come un tentativo, da parte di Federico, di isolare lui e Shaila. Perciò, al termine della puntata, Lorenzo Spolverato ha affrontato subito Chimirri e gli ha fatto detto che il suo è un atteggiamento da branco.

Helena Prestes

La lite tra Helena Prestes e Lorenzo

Gli animi erano caldi perché Helena e Lorenzo si erano già scontrati in puntata, accusata di essere poco sincera nella sua relazione con Javier. Da qui il consiglio di Federico Chimirri alla modella. Javier, dal canto suo, non si è lasciato scalfire dai commenti altrui: lui è convinto che la storia con Helena durerà, ma non ha voglia di sprecare energie per convincere Lorenzo e chi la pensa come lui.

Di tutt'altro avviso invece Helena, che come suo solito ha alzato la voce e ha dato in escandescenza; i coinquilini hanno cercato di calmarla, in particolare Federico.

Raggiunta a bordo piscina dall'amico, si è confidata con lui: la sua rabbia è dovuta non solo all'atteggiamento di Lorenzo, ma soprattutto al fatto che si sente poco supportata da Javier. Federico allora, oltre a suggerirle di lasciar perdere quello che dice Lorenzo, le ha raccomandato di parlarne con Javier.