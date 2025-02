Grande Fratello, puntata del 13 febbraio: Jessica salva, in nomination Chiara Alfonso e Shaila

Trentunesimo appuntamento ieri sera su Canale 5 con il Grande Fratello, scontratosi con la terza serata del Festival di Sanremo. Il reality ha registrato un misero 7,65% di share con 1milione 230mila spettatori, incapace di tenere concorrenza all'evento dell'anno.

Jessica è la preferita del pubblico, mentre vanno in nomination Chiara, Alfonso e Shaila.

Ma vediamo cosa è successo in puntata.

Iago Garcia

Lo scontro tra Alfonso e Chiara contro Iago e Stefania

La puntata si è aperta con la chiusura del televoto: a sfidarsi erano Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Si è poi riacceso il dibattito tra Alfonso D'Apice e Chiara contro Stefania e Iago. Già in settimana c'era stato un litigio a cena, su cui poi si è tornati in puntata: la coppia ha accusato la Orlando di essere una gossippara, nonché opinionista di serie c, mentre la Orlando ha risposto che Chiara è una persona poco autentica. A quel punto Iago ha dato loro degli arroganti. Riguardo al litigio a tavola di qualche giorno fa, Iago ha poi commentato che Alfonso dovrebbe ridimensionare il proprio ego; Alfonso dal canto suo, ha riconosciuto di aver esagerato. A scatenare le ire di Alfonso D'Apice era stata la frase "Per fortuna non sono tuo padre", che gli avrebbe ricordato la perdita del genitore. Iago Garcia però gli ha ricordato che anche lui ha perso il padre, così come Javier, però nessuno dei due ha usato la perdita per attaccare qualcuno nella casa.

Il chiarimento tra Luca e la fidanzata

Luca Giglioli ha potuto incontrare la sua ragazza, che lo aspetta fuori. Era venuto a conoscenza del gossip con il suo ex, ma lei l'ha rassicurato: si sono incontrati a cena perché dovevano discutere di un procedimento legale in cui sono coinvolti.

Lorenzo Spolverato

Il giudizio dei coinquilini su Lorenzo

Si è poi aperto il capitolo Lorenzo. Il concorrente è già finalista, perciò secondo alcuni si è montato la testa; la fidanzata Shaila invece, sostiene che alcuni ora si siano avvicinati a lui proprio adesso che è in finale. Su tutti, fa il nome di Amanda Lecciso. Helena Prestes ha accusato Lorenzo di averla utilizzata per emergere come personaggio: "Ha venduto l'anima al diavolo". Abbiamo visto anche Pamela Petrarolo, tornata in studio per spiegare il perché del suo abbandono: "Se fosse stato per me non avrei mollato, ma quando ci sono motivi più importanti, una madre corre e va via".

Jessica Morlacchi

Jessica salva al televoto

È stato quindi dato il verdetto del televoto: Jessica è salva, in nomination va Chiara. A seguire, Mattia Fumagalli ha raccontato il suo percorso di accettazione dell'omosessualità, ricevendo anche le scuse del padre per non averlo capito.

Javier

Javier rifiuta la prova affinità con Helena

Il segmento successivo è stato un lungo scontro tra coppie, Helena e Javier vs Chiara e Alfonso: D'Apice ha fatto notare all'amico che la Prestes si comporta spesso come una "scostumata". Dal canto suo, Javier sente di aver bisogno di chiarirsi con Helena e rifiuta di baciarla in trasmissione. Alla domanda della Buonamici se fosse meglio uscire con i soldi o l'amore, la Prestes aveva appena risposto che voleva avere tutte e due: la sua risposta ha stranito Javier, che si è perciò rifiutato di partecipare alla prova affinità.

Infine, la puntata si è conclusa con le nomination. Vanno al televoto Chiara, Alfonso e Shaila.