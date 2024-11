Grande Fratello, Lorenzo già geloso di Javier rimprovera Shaila: “Io non l’avrei fatto”

Lorenzo Spolverato non ha apprezzato l'abbraccio amichevole che Shaila Gatta e Javier Martinez si sono scambiati dopo la puntata del 4 novembre del Grande Fratello. I due si sono parzialmente chiariti dopo essersi ignorati per una settimana, ma questa situazione non è piaciuta al modello milanese.

Prove di gelosia tra i due concorrenti

Il carattere possessivo di Lorenzo all'interno di una relazione era già emerso nelle prime puntate del reality show, quando, parlando con gli altri coinquilini, aveva candidamente ammesso di non volere che la sua fidanzata fosse troppo felice. Oggi, il modello ha mostrato un altro lato della sua gelosia, rimproverando Shaila per essersi confrontata con Javier e per averlo abbracciato.

Lorenzo ha cercato di spiegare il suo punto di vista all'ex velina, sostenendo che, quando c'è un abbraccio tra due persone, di solito si aggiungono risate, scherzi e altri gesti d'affetto, come accade in un rapporto di amicizia. Tuttavia, le ha chiesto come potesse esistere una vera amicizia in una situazione come quella attuale.

Helena è stata indirettamente coinvolta da Lorenzo nel suo discorso

"Dato che non prevedo il futuro e non lo so, anche la frase 'fuori ci beviamo un caffè e diventiamo amici' non te la dirò mai come se fosse giusta o sbagliata. Ti direi semplicemente 'io non lo farei'", ha detto Lorenzo riferendosi ad un'eventuale amicizia tra Javier e la ballerina.

Spolverato ha continuato sostenendo che l'amore che Helena prova per lui probabilmente va oltre quello che Jl pallavolista sente per l'ex velina, aggiungendo: "So benissimo che dopo una conversazione con Helena non ci può essere un abbraccio. Quando sta per toccarmi, le dico di non farlo, anche quando stiamo giocando."

Lorenzo, ha poi ricordato a Shaila che lei ha dormito insieme a Javier, mentre lui e Helena, pur trovandosi dietro la tenda, non si sono scambiati nemmeno un bacio. Tornando infine al contatto tra Javier e Shaila, ha commentato: "La persona che hai abbracciato stasera, fino a una settimana fa era nel tuo letto. Io, Lorenzo, in una situazione del genere non lo farei. Ragioniamo in modo diverso."

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta cambia il copione: "Non siamo fidanzati"

Shaila ha cercato di rassicurare Lorenzo, sottolineando che ha ben chiaro nella sua mente quanto sia solido il loro rapporto: "Con te c'è attrazione fisica, c'è cuore, ci sono gli occhi, c'è la parola, c'è il dialogo. Sono curiosa di conoscerti, mi piace guardarti, sono tornata a sentirmi una bambina," ha detto l'ex velina, cercando di placare la gelosia di Lorenzo, come la sera precedente aveva frenato il suo scatto d'ira contro Mariavittoria e Helena.