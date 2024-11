Grande Fratello, Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta cambia il copione: “Non siamo fidanzati”

I momenti di passione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che abbiamo visto in queste giorni non significano necessariamente che i due siano una coppia ufficiale all'interno della Casa del Grande Fratello. Questa rivelazione è emersa nelle ultime ore durante un confronto tra il modello milanese e Helena Prestes, con cui Lorenzo aveva flirtato prima della sua partenza per Madrid.

Il chiarimento tra Helena e Lorenzo

Due settimane fa, il Grande Fratello ha deciso che i due concorrenti con il maggior numero di preferenze al televoto, inizialmente destinati all'immunità, sarebbero invece partiti per Madrid per una settimana di permanenza nella Casa del Gran Hermano. I più votati sono stati proprio Lorenzo e Shaila, e solo in studio hanno scoperto di non essere stati eliminati. Davanti ad Alfonso Signorini, Shaila ha ammesso che il suo cuore apparteneva al coinquilino milanese.

Al loro rientro nella Casa, però, i due non sono stati accolti con entusiasmo dagli altri gieffini, che si sono sentiti presi in giro. I più contrariati erano Javier Martinez, con cui Shaila condivideva il letto fino al giorno prima, e Helena, che aveva espresso un forte interesse per Lorenzo.

Shaila no sarebbe la fidanzata di Lorenzo

Dopo giorni di incomunicabilità, Lorenzo e Helena hanno finalmente affrontato la situazione in un confronto aperto."Quando sono tornato qui, non ti ho parlato molto per varie paure - ha esordito il ragazzo - Non è vero che mi comporto con lei da fidanzato. A Shaila ho detto: 'qui dentro siamo liberi, io faccio il mio percorso e tu il tuo'. Lei comprende questo e mi rispetta", ha spiegato Lorenzo. Helena, però, gli ha contestato alcune affermazioni passate su Shaila, soprattutto durante il periodo in cui lei frequentava Javier.

"Mi avevi detto che era ambigua, eri geloso quando io mi avvicinavo a lei. Il tuo comportamento è contraddittorio," ha risposto Helena, sottolineando come Lorenzo stesso avesse parlato male di Shaila quando le due ragazze si erano avvicinate. E sul rapporto tra l'ex velina ed il pallavolista ha detto: "Ho sentito che a Shaila non piaceva neanche la bocca di Javier, ma come fai ad andare a letto con uno che non ti piace?" alludendo alla mancanza di sincerità da parte di Shaila.

Il confronto non ha portato a una risoluzione chiara. Lorenzo spera che la loro amicizia possa restare intatta senza coinvolgere il rapporto di Helena con Shaila, cosa difficile nella vita reale, quasi impossibile quando si convive sotto lo stesso tetto in un contesto come quello del Grande Fratello. Una convivenza pacifica tra i tre sembra, almeno per ora, un'impresa quasi impossibile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Helena Prestes non è del tutto d'accordo con Lorenzo Spolverato ed espone le sue perplessità riguardo a Shaila Gatta