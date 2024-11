Grande Fratello: Lorenzo rincorre Helena e Mariavittoria in bagno, Shaila interviene per fermarlo

Dopo puntata infuocato al Grande Fratello, con protagonista, ancora una volta in negativo, Lorenzo Spolverato, che durante una discussione sul tavolo ha perso la camma, sbattuto i pugni sul tavolo e inseguito Mariavittoria e Helena fino al bagno. Qui, la modella brasiliana è scoppiata a piangere, visibilmente scossa dall'atteggiamento del modello, che è stato fermato solo dall'intervento di Shaila, la quale ha tentato di evitare che la situazione degenerasse.

Nuovi scontri durante la notte al Grande Fratello

Il nuovo appuntamento del reality show ha affrontato vari temi, tra cui il rapporto di Shaila e Lorenzo con i coinquilini dopo il loro rientro dalla Spagna, una dinamica che ha già stancato parte del pubblico a casa, come hanno sottolineato i commenti sui social. Inoltre, uno dei momenti più controversi è stato l'ingresso di Alfonso D'Apice nella Casa.

Il nuovo concorrente ha ritrovato Federica Petagna, che lo aveva lasciato al termine di Temptation Island, a causa della sua gelosia morbosa. Ma la vera sorpresa della serata è stata l'eliminazione di Iago Garcia, uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. Molti spettatori si aspettavano l'uscita di Clayton Norcross, il cui ruolo all'interno del programma è apparso fino ad ora piuttosto marginale.

Mariavittoria si è scontrata con Lorenzo

Sul fronte delle nomination, Mariavittoria è stata nuovamente votata dal gruppo. La dottoressa specializzata in chirurgia estetica è rimasta delusa per la nomination di Giglio, come ha confidato a Enzo Paolo Turchi. Nel mezzo della discussione è intervenuto anche Lorenzo, che Mariavittoria ha prontamente mandato a quel paese.

Poco dopo, a tavola, Lorenzo ha tentato di provocare Helena con alcune battute poco gradite. La Presetes, infastidita, gli ha chiesto di smettere, ma Lorenzo ha risposto duramente: "Basta con questo gioco, hai rotto le pa.le ragazzina. Mangiati questi maccheroni e smettila. Io faccio le battute, se non ti fanno ridere non commentare". Aggiungendo poi con tono provocatorio: "Sarò libero di fare battute in questa casa, ma da quando sei qui non riesci a controllarti e non mi guardare tanto non mi interessi."

Grande Fratello, Enzo Paolo su Shaila e Lorenzo: "Se lo fanno per la clip li capisco, ma è meglio andare via"

La tensione è quindi salita alle stelle: Helena, visibilmente colpita, si è rifugiata in bagno con Mariavittoria, ma Lorenzo ha continuato a urlare, sbattendo le mani sul tavolo e avvicinandosi alle due ragazze, urlando: "Vieni qui adesso, Mariavittoria, dimmi perché mi hai mandato a fanc.lo, dimmelo!" Solo l'intervento tempestivo di Shaila è riuscito a calmare Lorenzo, allontanandolo dal bagno prima che la situazione degenerasse.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post