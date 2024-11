Grande Fratello: Lorenzo colpisce la porta del tugurio e lancia uno sgabello, Yulia furiosa

Il clima nella casa del Grande Fratello inizia a scaldarsi, e gli autori cercano di riaccendere l'interesse del pubblico creando tensioni tra i concorrenti. Dopo il litigio tra Shaila Gatta e Helena Prestes nel tugurio, un altro scontro ha coinvolto Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi. Il modello milanese, in preda all'ira, ha persino lanciato uno sgabello in aria, alimentando ulteriormente il caos nella casa.

Lorenzo si infuria ascoltando Shaila

Da sabato scorso, al termine della puntata meno seguita nella storia del Grande Fratello, cinque concorrenti si trovano confinati nel tugurio, un ambiente spartano e isolato dalla Casa principale. Tra di loro ci sono Lorenzo Spolverato e Yulia Braschi. Le regole imposte dagli autori sono rigide: i concorrenti possono avvicinarsi alla porta del tugurio solo nei momenti stabiliti dalla produzione.

Ogni violazione comporterà delle conseguenze, tra cui un possibile prolungamento del soggiorno nel tugurio, rendendo l'esperienza ancora più dura e frustrante. Questa situazione rappresenta un ulteriore tentativo del programma di aggiungere dinamiche inedite e stimolare interazioni tra i coinquilini, dopo una settimana caratterizzata da un calo di ascolti senza precedenti.

Yulia Braschi ha discusso con Lorenzo nel tugurio

Inizialmente, il modello milanese aveva richiamato i compagni a rispettare le regole imposte dagli autori, vietando loro di avvicinarsi alla porta per origliare. Tuttavia, la situazione è precipitata quando Lorenzo ha sentito le urla di Shaila Gatta durante il litigio con Helena Prestes. Preso dalla curiosità e dalla tensione, anche lui si è avvicinato alla porta per cercare di capire cosa stesse accadendo.

Lorenzo, visibilmente frustrato, ha dato un colpo secco e lanciato uno sgabello in aria. Dopo questo gesto, Spolverato si è trovato sotto il fuoco incrociato dei rimproveri di Yulia. La giovane di origini cubane non ha risparmiato parole dure: "Dicevi che non ci dovevamo avvicinare alla porta e adesso lo fai, se lunedì ci puniscono e ci fanno rimanere qui, io non ci sto! Stai facendo una bella figura, continua".

"Dici le cose e poi non dai l'esempio. Io non ci voglio rimettere per te. Non urlare e fai come caz.o ti pare. Vai, continua pure a comportarti così. Rompi sempre i cogl.oni dalla mattina alla sera e poi fai come cavolo ti pare.". Yulia ha sottolineato l'incoerenza di Lorenzo, rimarcando come le sue azioni potrebbero danneggiare l'intero gruppo, portando a ulteriori sanzioni da parte degli autori.

La tensione è salita quando la concorrente ha ribadito: "Lunedì ci faranno una ramanzina enorme. Stai avendo atteggiamenti controproducenti. Ti hanno ripreso per gli atteggiamenti aggressivi e adesso continui. Non ti stai comportando come dovresti." Lorenzo, tuttavia, ha ritenuto esagerata la reazione di Yulia, giustificandosi con il fatto che stava solo cercando di capire cosa stesse accadendo fuori dal tugurio.

Ma l'atmosfera è ulteriormente peggiorata quando anche Mariavittoria ha preso posizione contro di lui. La concorrente, con tono deciso, ha aggiunto: "O ci andiamo tutti o non ci va nessuno." Mariavittoria ha poi ribadito che né lei né Yulia si sono avvicinate alla porta per parlare con Giglio o Tommaso, rispettando le regole imposte. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il contrasto tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato.