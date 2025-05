Grande Fratello: Lorenzo chiude con Shaila: "Non c'è più un noi, è tutto finito, andate avanti con me”

In seguito alle dichiarazioni di Shaila, in cui la ballerina aveva rivelato che lei e Lorenzo Spolverato si erano rivisti lontano dalle telecamere ma che la loro relazione poteva considerarsi chiusa definitivamente, arriva ora anche la versione del diretto interessato. L'ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di parlare apertamente con i suoi follower attraverso una diretta social, in cui ha messo un punto definitivo alla storia con Shaila e ha chiesto rispetto per il momento delicato che sta vivendo.

Lorenzo Spolverato ai fan: "è finita, non parlatemi più di lei"

"Non leggo tutto, però sono accorrente di tante cose, per questo voglio dire la verità. Io confermo che la situazione con Shaila è chiusa, definitivamente. Io voglio andare avanti con la mia vita e i miei progetti, superando ovviamente questa delusione", ha dichiarato Lorenzo rivolgendosi direttamente ai suoi follower.

L'ex gieffino ha voluto spiegare che la delusione sentimentale che sta affrontando è profonda e fatta di sfumature complesse: "La delusione è fatta di tanti sentimenti, io credo che ognuno di voi nella vita abbia provato questa sensazione. Non voglio entrare nei dettagli ma voi che avete creduto nel nostro percorso, nel nostro amore, avete il diritto, secondo me, di sapere qualcosa in più, la verità."

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

"Non inviatemi più regali": l'appello dopo la rottura

Parole che suonano come una chiusura definitiva, non solo del capitolo con Shaila, ma anche del coinvolgimento pubblico nella loro storia. Lorenzo ha infatti chiesto ai suoi fan di smettere di associare il suo nome a quello della ex, invitandoli anche a interrompere l'invio di regali, spesso accompagnati da messaggi nostalgici.

"Risparmiate i soldi, perché potete conservarli e tenerli nelle vostre tasche, credo che sia meglio. Alla fine, sono cose che finiscono tutte in una box sotto il letto. La mente è fatta di ricordi e il cuore di emozioni. Non c'è più un noi, non c'è più una possibilità, mi dispiace tanto, non voglio sapere più nulla."

E ancora, ha aggiunto che si tratta di un ricordo bello, ma pur sempre appartenente al passato, sottolineando che, come tutte le cose, anche le relazioni hanno un inizio e una fine. Lorenzo ha paragonato i rapporti ai libri e ai film, che iniziano e finiscono, così come accade nella vita.

Con queste parole, Lorenzo ha voluto non solo confermare quanto detto da Shaila, ma anche ribadire la necessità per entrambi di guardare avanti, ognuno per la propria strada. Un messaggio rivolto a chi li ha sostenuti fin dall'inizio, ma anche a chi fatica a lasciar andare un amore che ormai non esiste più.