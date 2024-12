Grande Fratello: Lorenzo ha bestemmiato? Il video virale divide il pubblico sui social

Come ogni anno su X iniziano a circolare video di vere o presunte bestemmie da parte di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Il pubblico che segue la diretta su Mediaset Infinity condivide spesso clip in cui i gieffini si lasciano andare a intercalari che difficilmente possono essere sanzionati, come nel caso di Luca Calvani, mentre per Lorenzo Spolverato resta il dubbio che il modello milanese possa aver realmente bestemmiato.

Intercalare o bestemmia: Il regolamento mutevole del reality show

Nelle precedenti edizioni del reality show di Canale 5, molti concorrenti sono stati squalificati per aver infranto il regolamento. Ad esempio, il cantante Fausto Leali, durante il Grande Fratello Vip 5, dovette lasciare la casa per aver usato la parola "ne.ro" parlando con Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli.

Alfonso Signorini, volendo lasciare una maggiore libertà ai concorrenti dichiarò, all'inizio della sesta edizione Vip del reality show, che solo la bestemmia era passibile di eliminazione immediata. Poi l'intervento di Pier Silvio Berlusconi durante il Grande Fratello Vip 7 cambiò di nuovo la tendenza, provocando una pioggia di espulsioni, alcune anche eccessive.

Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello

Oggi la situazione rimane fluida, ma la bestemmia resta l'unico peccato certo che la produzione non perdona. Nelle ultime ore due concorrenti sono finiti sotto accusa da parte di alcuni utenti di X. Il primo è stato Luca Calvani che, rispondendo a una richiesta del Confessionale, ha detto: "Ho sentito, Dio Bono, l'han sentito anche sulla Salaria".

L'attore, comunque, non dovrebbe correre rischi: si tratta infatti di un intercalare che non può essere paragonato alla bestemmia né al "Dio B.ia" detto da Denis Dosio durante il Grande Fratello Vip 5, quando il creator di OnlyFans fu squalificato dopo poche settimane dall'inizio del reality show, a cui partecipavano anche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, che tra qualche giorno torneranno nella Casa.

Grande Fratello: Simone Costa sulla presunta aggressione di Yulia Bruschi: "Ero una pozza di sangue"

Più controverso è il caso di Lorenzo Spolverato: i microfoni del Grande Fratello hanno intercettato una conversazione del modello milanese con alcune coinquiline. Il giovane, secondo chi chiede la squalifica, avrebbe detto "Por.o Dio". Anche qui, comunque, le immagini e soprattutto l'audio non chiariscono del tutto cosa abbia pronunciato realmente Lorenzo. La non reazione dei coinquilini sembra giocare a favore del modello milanese. Lunedì sera, forse, ne sapremo di più.