Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e l'augurio shock di Capodanno a Javier Martinez: "Spaccati il ginocchio"

La notte di Capodanno del Grande Fratello ha visto al centro delle polemiche ancora una volta Lorenzo Spolverato, il modello milanese noto per il suo temperamento irruento e le dichiarazioni controverse. Dopo il focus sulla sua adolescenza turbolenta, in cui ha raccontato episodi di violenza subiti e perpetrati, Lorenzo ha scatenato una nuova ondata di critiche per una frase infelice rivolta al coinquilino Javier Martinez.

La confessione di Lorenzo

Durante l'ultima puntata del 2024 del reality show, Spolverato ha descritto la sua gioventù come un periodo segnato dalla coercizione e dalla delinquenza, in cui gli spettatori hanno riconosciuto scenari già visti in serie televisive di successo come Gomorra o I Soprano. Lorenzo ha raccontato di essere stato vittima di una banda che lo obbligava a compiere reati e, se falliva, lo puniva con violenze fisiche, coinvolgendo anche le sue compagne.

La storia si è conclusa con la sua ammissione di aver reagito diventando a sua volta violento. Tuttavia, non tutti gli spettatori hanno accolto con empatia questa confessione. Sui social, molti hanno espresso scetticismo, accusandolo di aver inventato tutto per ripulire la propria immagine, già compromessa da episodi precedenti come la lite con Helena, in cui l'aveva strattonata, minacciandola.

Javier e Lorenzo durante un confronto

La frase shock di Capodanno

Nonostante il pianto liberatorio e le parole di pentimento, Lorenzo non sembra aver cambiato atteggiamento. Durante i festeggiamenti di Capodanno, mentre parlava con Shaila Gatta, ha visto Javier Martinez giocare in piscina con altri coinquilini e ha esclamato: "Javier... spaccati il ginocchio", una battuta che ha provocato la reazione immediata dell'ex velina, che lo ha rimproverato.

La frase non è passata inosservata e ha scatenato l'indignazione del pubblico, riaccendendo la tendenza su X (ex Twitter) dell'hashtag fuorilorenzo. Molti hanno criticato aspramente il modello, accusandolo di non rispettare i valori del programma e di reiterare un comportamento tossico. Intanto, i fan di Javier e altri utenti del web si sono schierati contro Spolverato, chiedendo al Grande Fratello una presa di posizione chiara e trasparente.