Grande Fratello, lite tra Alfonso D’Apice e Iago Garcia che difende Stefania Orlando: "Non mi azzittire"

Aria tesa all'interno della casa del Grande Fratello, stavolta per un litigio tra Iago e Alfonso D'Apice. Ecco cosa è successo nella casa di Cinecittà.

Un momento nella casa

La lite a cena tra Alfonso D'Apice e Iago

Nell'ultima puntata del Grande Fratello c'è stato un acceso diverbio tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli. La Cainelli infatti, non aveva gradito il giudizio della Orlando che spiegava l'antipatia della Cainelli verso Javier con il rifiuto del ragazzo. Il quale, nel frattempo, ha iniziato a fare coppia fissa con Helena Prestes. Alfonso D'Apice, attuale fidanzato della Cainelli, è intervenuto in puntata e, sentendosi in difficoltà per l'opinione della Orlando, l'ha attaccata pesantemente.

A cena però, Iago ha criticato il suo comportamento poco educato: Alfonso si è subito risentito, rispondendogli che non è suo padre. È poi seguita una lite in cui Alfonso ha alzato i toni sostenendo che suo padre fosse molto meglio di Iago, il quale a sua volta non ha portato avanti la discussione. "Le tue provocazioni mi scivolano. Se vuole offendersi, si offende da solo", ha detto rivolto ai coinquilini. Poi, ad Alfonso: "Non mi azzittire, ragazzo". A questo punto, Alfonso si è alzato da tavola ed è andato in camera.

Amanda Lecciso

Il rimprovero di Amanda e lo sfogo di Alfonso: "Stefania critica senza analizzare quello che fa lei"

Raggiunto da Giglio, Zeudi e Shaila, ad Alfonso è stato fatto notare che Iago ha semplicemente risposto alle sue provocazioni, ma non lo aveva offeso. In un secondo momento però, è con Amanda Lecciso, che Alfonso si è aperto: "Stefania sa dove sta, anche in puntata lei è qui per osservare. Ognuno può dire quello che vuole, è un'opinione però lei va a criticare delle cose senza analizzare quelle che fa lei. Mi ha toccato due o tre punti, quando c'è qualcosa a cui io tengo mi infastidisce che se ne parli, soprattutto con una accezione negativa". Amanda lo aveva rimproverato: non puoi lamentarti di Stefania e delle sue critiche se tu e Chiara siete i primi a mancarle di rispetto. Una cosa è avere un'opinione e un'altra è offendere gratuitamente una donna adulta, separatasi da poco, dicendole che nessuno la vuole.