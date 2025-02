Grande Fratello, Lorenzo primo finalista, Pamela lascia, gli ascolti: la puntata del 10 febbraio in sintesi

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Lorenzo è stato eletto primo finalista mentre Pamela Petrarolo ha salvato alcuni compagni dall'eliminazione: cosa è successo, in sintesi.

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 febbraio, ha eletto il primo finalista, Lorenzo Spolverato, scelto tra i concorrenti maschi rimasti in casa. Ma ha anche visto l'abbandono spontaneo di Pamela Petrarolo, per motivi ancora poco chiari.

Lorenzo Spolverato vola in finale

Lorenzo e Javier

Tutto merito di un televoto flash durante la diretta: il conduttore ha chiesto alle donne rimaste in casa a quale dei loro amici, esclusivamente maschi, avrebbero regalato un posto in finale, se ne avessero avuto la possibilità. Il nome più votato è stato quello di Javier, che ha dato il via a un catena di "preferenze". Alla fine a giocarsi il posto in finale sono rimasti in quattro: Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D'Apice e Giglio.

Il resto è stato merito del pubblico da casa. Una volta arrivati in studio, Alfonso Signorini ha svelato l'esito del televoto: Lorenzo è il primo finalista. Queste le perentuali di voto: Lorenzo 45.6%, Javier 42.7%, Alfonso 8.2% e Giglio 3.5%.

Pamela lascia la Casa, i nominati sono 7

In apertura di puntata dallo studio è stato comunicato quanto al pubblico era stato svelato da un comunicato prima dell'ora di cena: per motivazioni personali, Pamela Petrarolo ha deciso di lasciare spontaneamente la casa del Grande Fratello. In questo modo ha di fatto annullato il televoto, "salvando" quindi tutti i compagni a rischio (ricordiamo che solo Zeudi al momento avrebbe la possibilità di rientrare, se venisse eliminata).

Come da rituale, però, entro la fine della diretta sono state svelate le nuove nomination. A finire nel limbo sono ben 7 concorrenti: Amanda, Chiara, Maxime, Iago, Jessica, Stefania e Maria Teresa. Questo turno al televoto, però, non sarà eliminatorio. La domanda che viene fatta al pubblico, infatti, è "chi vuoi salvare?". Il concorrente più votato sarà l'immune dalle prossime nomination.

L'ultima puntata del Grande Fratello in sintesi

Jessica Morlacchi

Come da attese, la diretta ha ruotato soprattutto intorno alle dinamiche che si sono innescate nelle coppie, con Helena e Javier apparentemente più uniti che mai, ma anche con gli episodi di tensione che ci sono stati tra Shaila e Lorenzo, protagonisti di un intero segmento, e tra Chiara e Alfonso.

Momenti di commozione, invece, per le storie di Jessica Morlacchi - che si è anche esibita sulle note di Vorrei che fosse amore - e di Zeudi Di Palma, che ha potuto riabbracciare il fratello Giuseppe.

Gli ascolti del 10 febbraio

Nella settimana in cui, per decisione dei vertici Mediaset, il Grande Fratello dovrà vedersela con la terza serata di Sanremo 2025, gli ascolti si dimostrano per ora stabili. Lunedì 10 febbraio sono stati 2.246.000 gli spettatori che hanno preferito il salotto di Canale 5, per il 17.8% di share.

Su Rai1 il film biografico La bambina con la valigia ha interessato 3.374.000 spettatori, pari al 19,8% di share.