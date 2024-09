Grande Fratello, Lino Giuliano dopo gli insulti omofobi si giustifica con il classico: “Ho tanti amici gay”

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione del Grande Fratello, uno dei partecipanti rischia l'esclusione. Lino Giuliano, noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, si trova al centro di una controversia per insulti omofobi rivolti a Vincenzo Galasso, meglio conosciuto come Enzo Bambolina, influencer e conduttore napoletano.

La provocazione di Enzo Bambolina e lo scontro social

Tutto è iniziato con l'annuncio ufficiale pubblicato sull'account Instagram del reality show, della partecipazione dell'ex di Alessia Pascarella. L'influencer ha risposto al post con una frase ambigua, ma a suo dire ironica: "Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare". La reazione di Lino Giuliano è stata immediata.

L'ex concorrente del programma di Filippo Bisciglia ha insultato pesantemente Enzo con commenti come: "Sembri l'omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile", e successivamente, in un post cancellato, ha aggiunto: "Ric.hione di mer.da, domani ti vado a denunciare. Ma stai perdendo la testa, mezzo scemo?".

Lino e Alessia durante il falò di confronto

Lino Giuliano si difende: "Non sono omofobo, ho molti amici gay"

A seguito delle polemiche scatenate, il barbiere napoletano ha cercato di giustificarsi con una serie di storie su Instagram, dichiarando: "Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma per me è fondamentale essere delle belle persone. Giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento".

Secondo il futuro gieffino, la sua reazione è stata provocata dalle affermazioni di Enzo Bambolina, che ha anche coinvolto la sua famiglia. L'influencer, infatti, durante una conversazione su X, ha sostenuto che il padre di Lino sia omosessuale, affermazione che ha fatto esplodere ulteriormente la tensione. Giuliano ha dichiarato di voler difendere l'onore della sua famiglia: "Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia". Enzo Bambolina, dal canto suo, nella stessa room si è detto pronto a dimostrare la veridicità delle sue parole.

La situazione potrebbe avere conseguenze legali, con Lino Giuliano intenzionato a denunciare Enzo per diffamazione. "Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta".

"Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. Io sono con voi, sempre", ha concluso Lino Giuliano nelle sue storie, cercando di placare le critiche. Resta da vedere se questa querelle finirà per escluderlo dal Grande Fratello prima ancora del suo inizio o se riuscirà a superare il ciclone mediatico e legale in cui è finito.