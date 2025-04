Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "ora sogno di tornare a cantare, avevo mollato per la depressione"

Jessica Morlacchi ha vinto la diciottesima edizione del Grande Fratello, come da consuetudine chi trionfa al reality show il giorno dopo viene intervistato da Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, conduttore del programma. L'ex voce ha analizzato il percorso che l'ha portata a trionfare nell'ultimo televoto ed il rapporto con alcuni coinquilini, tra cui Luca Cavani.

Un percorso tra emozioni e tensioni

Jessica ha spiegato perchè il suo atteggiamento è cambiato dopo il discusso episodio del Bollitore-gate che l'ha vista coinvolta con Helena Prestes. La vincitrice del reality ha raccontato che, una volta tornata in sé, la rabbia era svanita: non provava più rancore verso Helena e aveva fatto pace con Luca. Jessica Morlacchi ha sottolineato come fosse normale per una persona ritrovare il proprio equilibrio e continuare a godersi l'esperienza, senza nulla di strano nel suo percorso.

Per Jessica, infatti, il Grande Fratello è stato un viaggio caratterizzato da discussioni e momenti di tensione, perché vivere in una bolla comporta inevitabilmente degli scontri, una realtà che solo chi ha partecipato può realmente comprendere. Parlando della sua vittoria, ha ammesso di non essere mai stata una persona competitiva, motivo per cui ogni traguardo raggiunto lo considera un dono inaspettato.

Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello

Luca Calvani: "un legame speciale oltre il reality"

Proprio per questo la cantante ha confessato di sentirsi ancora frastornata da quanto accaduto. Ha poi rivelato che moltissimi ex coinquilini si sono congratulati con lei, tra cui Giglio, Javier, Helena, Mariavittoria, Pamela e Luca. Uno dei temi più attesi dell'intervista è stato il rapporto con Luca Calvani. Jessica ha descritto il legame con lui come una passione molto intensa, arrivando a credere che in una vita precedente siano stati insieme.

"Luca è stata una passione molto forte. Sicuramente siamo stati insieme in un'altra vita, io a queste cose ci credo. Penso che è impossibile non perdonare una persona per la quale, poi, senti un sentimento così forte, penso che lui sia felice per me - ha spiegato - tra di noi cosa c'è stato? C'è stato qualcosa che solo noi sappiamo, un guardarsi, un esserci l'uno per l'altra, una cosa tutta nostra che non ha nulla a che vedere col sesso, qualcosa che era già scritto".

Il ritorno alla musica dopo le difficoltà personali

Per quanto riguarda il futuro, Jessica ha espresso il desiderio di tornare a cantare, spiegando di essersi dovuta fermare in passato a causa della depressione e degli attacchi di panico. " Io mi ero dovuta fermare, purtroppo, per quello che mi è successo, per la depressione, per gli attacchi di panico. La vita è una e io adesso ho questa opportunità gigantesca, ho avuto tanta visibilità. Quindi ora bisogna cantare veramente senza paura, con tanto coraggio, con qualche annetto in più che mi dà quella consapevolezza che prima non avevo e sono tanto felice di aver trovato".

Infine, ha condiviso un aneddoto su Alfonso Signorini, rivelando di aver avuto inizialmente timore di lui, pensando di non essergli simpatica invece non era così: "Mi ha detto 'Jessica coraggio, forza, devi credere un po' più in te stessa, perché te lo meriti'. Sì, l'ho sentito sincero e dalla mia parte".

"E poi c'erano Cesara che mi ha cresciuta con il Tg e Beatrice che guardavamo con mamma in tv, la dolcezza di Rebecca... E tutto, tutto il programma, gli autori, il reparto costumi, i tecnici, una macchina pazzesca. Un programma così non l'avevo mai visto. E l'ho vinto, ma si rende conto? Vi rendete conto? E adesso non mollo mai più, adesso mi devono sparà", ha concluso Jessica Morlacchi.