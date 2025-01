Grande Fratello, Zeudi Di Palma su Helena Prestes: “Mi sono frenata, forse a lei non piacciono le donne”

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, non nasconde di essere ancora molto legata a Helena Prestes, nonostante l'eliminazione a sorpresa della modella brasiliana dal Grande Fratello. Durante una conversazione con Emanuele Fiori, Zeudi ha espresso i suoi pensieri sulla situazione, sottolineando quanto l'uscita di Helena l'abbia colpita e come la consideri una concorrente più forte rispetto a Shaila Gatta.

La delusione di Zeudi per l'addio a Helena

Secondo l'ex Miss Italia, l'eliminazione della Prestes a è stata causata dai recenti eventi che hanno scosso la Casa, come il controverso episodio del lancio del bollitore durante lo scambio di battute con Jessica Morlacchi e la lite con Ilaria Galassi. Nonostante ciò, Zeudi non ha nascosto di provare interesse per Helena, pur rimanendo frenata dall'incertezza sui sentimenti della modella brasiliana e dalla possibilità che lei non sia attratta dalle donne.

Il rapporto tra le due ragazze è stato al centro di numerose discussioni sui social, l'hashtag #zelena è sicuramente uno dei più usati su X, nonostante tra le due ragazze non ci sia stato assolutamente nulla. "Alla fine è stata mandata via lei, ma secondo me Helena era più forte di Shaila", ha affermato riferendosi all'ultimo televoto che ha deciso il destino della Prestes.

Helena e Zeudi nella Casa del Grande Fratello

"Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro. Quando ti leghi tanto a una persona e all'improvviso esce, è come un lutto - ha continuato la partenopea - Ho vissuto male il post puntata perché è uscita una persona di cui mi fidavo e con cui sentivo un legame speciale."

Zeudi ha spiegato di essersi frenata nel lasciarsi andare ai suoi sentimenti, temendo di soffrire inutilmente: "Mi piaceva, ma non mi sono mai lasciata andare alle farfalle nello stomaco per non farmi del male. A me ha sempre frenato il fatto che a lei forse non piacciono le donne. Mi dicevo che, se lei non provava lo stesso per me, mi sarei solo fatta del male. Per questo quel giorno mi hai vista piangere sulle scale. Poi, non c'è stato il tempo per capire meglio."

Durante la chiacchierata, Zeudi Di Palma ha rivelato anche un momento scherzoso vissuto con Helena poco prima della sua uscita: "Le ho detto: 'Sai che ti dico? Tu piaci a me, a te piace Javi, e a Javi non piacciamo né io né tu.' Era divertente stuzzicarla su queste cose." L'ex Miss Italia ha descritto Helena come una presenza importante nella Casa e ha fatto intendere di aver sofferto molto per la sua eliminazione, definendola un'esperienza emotivamente intensa. Nonostante tutto, ha trovato conforto nell'essere riuscita a salutarla prima che lasciasse il reality.