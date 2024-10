Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Non pensavo di trovare persone così false, non voglio ammalarmi"

Dopo poco più di un mese dall'inizio del Grande Fratello, alcuni concorrenti stanno cominciando a manifestare segni di stanchezza, dovuti alla convivenza forzata con persone che, nella vita reale, non avrebbero mai frequentato. Differenze sia anagrafiche che caratteriali rendono la situazione difficile da sostenere per alcuni gieffini. Dopo Lorenzo Spolverato, anche Jessica Morlacchi ha confessato di valutare seriamente l'idea di lasciare la Casa e tornare alla sua vita quotidiana.

Stanchezza e malessere: Jessica valuta di lasciare il Grande Fratello

La cantante, nota per essere stata la voce dei Gazosa, ha rivelato il suo malessere nelle ultime ore, dopo la lite con Yulia Bruschi. Jessica sembra già esausta delle dinamiche che si sono instaurate tra i concorrenti. Parlando con Clayton Norcross, ha espresso il suo disagio, puntando il dito contro i rapporti che si sono sviluppati all'interno della Casa più spiata d'Italia e mettendo in dubbio lo "spessore umano" dei suoi coinquilini.

"Non posso stare qui ad ammalarmi, a diventare matta per situazioni che non mi interessano minimamente", ha confessato Jessica. "Ho molte cose importanti fuori, il lavoro. Non pensavo fosse così, sono sincera", ha aggiunto, rispondendo a una domanda di Clayton, che le aveva chiesto cosa l'avesse spinta a partecipare al programma. "Immaginavo ci fossero conflitti importanti, confronti veri, ma non pensavo di trovare persone così strane e false. Io non frequento nessuno del genere, sono abituata a circondarmi solo di brave persone."

Jessica e Clayton al Grande Fratello

Jessica ha poi ribadito il suo pensiero in una conversazione con Helena Prestes, aggiungendo: "So che alcuni qui dentro non li rivedrò mai più, non mi interessano. Sono persone troppo distanti da me, vivono in un mondo tutto loro. Non hanno nulla da offrirmi, anzi. Semmai il contrario: potrei portarli io sul pianeta terra."

Lorenzo e Jessica sconvolgono i fan del grande Fratello: ecco le loro confessioni

Già qualche giorno fa, quando Lorenzo Spolverato aveva manifestato il suo desiderio di abbandonare il programma, affermando di voler uscire per cercare nuove esperienze, Jessica aveva condiviso il suo malessere, dicendo: "A chi lo dici." Una sensazione di disagio che sembra essersi intensificata a seguito del recente scontro con Yulia Bruschi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La tensione tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi non si è ancora placata.