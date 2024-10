Lorenzo e Jessica sconvolgono i fan del grande Fratello: ecco le loro confessioni

La puntata del 14 ottobre del Grande Fratello ha lasciato il pubblico con più di qualche interrogativo. Le tensioni all'interno della Casa continuano a crescere, e oggi due concorrenti in particolare, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, hanno espresso il loro malcontento, facendo capire che potrebbero essere pronti ad abbandonatre il gioco. Le loro confessioni hanno sorpreso sia i coinquilini che gli spettatori, generando molte discussioni sui social.

Confidenze post-puntata e fratture tra i coinquilini

La serata di ieri ha evidenziato le fratture tra alcuni coinquilini: Lorenzo Spolverato, coinvolto nella solita dinamica quadrilatera con Shaila, Javier e Helena, ha ammesso di non essere stato del tutto chiaro con quest'ultima. "Ammetto che non sono stato tanto chiaro quanto lei potesse avere bisogno, a me lei piace e va capita", ha dichiarato nella Mystery Room. Il riavvicinamento tra Shaila e Javier sembra aver spinto Lorenzo a trovare una nuova intesa con Helena.

Dopo la puntata, però, Lorenzo è stato protagonista di una discussione accesa con Iago Garcia, arrivando a insultarlo con un "Buffone" in tono minaccioso. L'attore spagnolo, sorseggiando con calma la sua tisana, gli ha risposto con un tagliente: "Che tristezza mi fai". Dall'altro lato, Jessica Morlacchi è rimasta più distante dalle dinamiche principali della puntata, limitandosi a una simpatica clip in cui chiedeva di poter condividere un maxi pullover con Giglio, evitando il condominio con Clayton Norcross.

Lorenzo Spolverato è già stanco del GF

L'idea di lasciare il gioco

Le tensioni accumulate durante e dopo la puntata si sono fatte sentire anche il giorno seguente. Lorenzo ha confessato a Jessica di essere esausto e di voler uscire dalla Casa per nuove esperienze, senza però specificare quali. Anche l'ex voce dei Gazosa ha rivelato di condividere il suo stesso desiderio.

"Me ne voglio andare. Voglio fare altre esperienze, sono arrivato al punto in cui non sopporto più la metà di loro, ed è una situazione critica che può solo peggiorare," ha confidato Lorenzo. Jessica ha replicato: "Vuoi andare a casa? Anche io. Non ce la faccio più." Nonostante queste dichiarazioni, i fan del programma sono convinti che nessuno dei due abbandonerà realmente il gioco, interpretando le loro parole come una combinazione di stanchezza e strategia per ottenere visibilità durante la diretta del lunedì sera.

