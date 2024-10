Grande Fratello, lite nella notte tra Jessica e Yulia: “Ma chi ti si inc*la”

Nuovo scontro tra le due concorrenti del reality show: le donne sembrano essersi divise in due distinti gruppi, pronti a discutere in qualsiasi circostanza.

Nella Casa del Grande Fratello, la tensione tra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi è palpabile. Le due concorrenti non hanno mai nascosto la loro reciproca antipatia, la quale sembra derivare dall'interesse comune per Luca Giglioli, noto come 'Giglio' e da alcune clip mostrate durante le dirette del reality show.

Grande Fratello: il confronto tra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi

Durante la notte, si è verificato un nuovo scontro, che ha visto i toni alzarsi ulteriormente. Tra le due è emerso un muro, e nessuna sembra intenzionata ad abbatterlo. Come riportato da Biccy, la scintilla che ha acceso la miccia è stata una dichiarazione di Mariavittoria, che ha rivelato di aver ricevuto una spallata da Yulia.

Quest'ultima, visibilmente infastidita, ha risposto con incredulità alle accuse di Mariavittoria, chiedendo se fosse seria e perché non le avesse chiesto direttamente dell'accaduto. Mariavittoria, dal canto suo, ha insistito di essere stata travolta e ha sottolineato l'impossibilità che lei non se ne fosse accorta, aggiungendo che non intendeva alimentare conflitti, ma aveva notato che la coinquilina la guardava male.

Jessica in una puntata del Grande Fratello

In quel momento, altre concorrenti sono intervenute, e il confronto tra Jessica e Yulia è diventato sempre più teso. L'ex voce dei Gazosa ha rinfacciato alla sua rivale di non avvicinarsi mai a lei, nonostante fosse stata la Morlacchi a cercarla. Ha proseguito dicendo che la Naomi Bruschi non dovrebbe prendersi gioco di lei, visto che è molto più grande.

"Tu non ti avvicini a me manco se inciampi. Ti sono venuta a parlare io, mentre tu non ti sei mai più riavvicinata da quella sera? Non le dire le caz.ate, stai facendo la tua strada? Percorrila non prendermi per il cu.o, perché io sono molto più grande di te. Ma chi te se in.ula, Yulia?", ha detto l 'ex voce dei Gazosa. Yulia ha risposto che l'atteggiamento di Jessica non era adeguato e che non si comportava come una donna della sua età, aggiungendo che stava bene da sola e che non la considerava affatto.

Jessica ha ribattuto con sarcasmo, dicendo alla Naomi Bruschi di piangere pure, poiché non le importava nulla di quello che pensava. In seguito, Pamela Petrarolo ha cercato di riportare la calma, ammonendo la Morlacchi per il suo comportamento provocatorio. Jessica ha perso la pazienza, lamentandosi di essere sempre accusata di esagerare, mentre Yulia, a suo avviso, non subisce mai ripercussioni.

Lorenzo e Jessica sconvolgono i fan del grande Fratello: ecco le loro confessioni

Jessica ha ricordato che Yulia aveva minacciato di farle del male alle spalle, citando una clip in cui la sua rivale affermava che, una volta fuori dal Grande Fratello, le avrebbe spaccato la faccia. Ha concluso affermando che la ragazza stava indossando un "accappatoio di buonismo" e che il suo atteggiamento era stato da bulletta, ma non di fronte a lei.