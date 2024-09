Grande Fratello, Jessica Morlacchi e il commento hot su Luca Giglioli: "prima o poi, lo sbatto al muro"

Nella giornata di oggi, Jessica Morlacchi è stata molto criticata sui social per un suo commento considerato inopportuno su Luca Giglioli, il concorrente nip, 24enne di Reggio Emilia, soprannominato "Giglio" nella Casa del Grande Fratello. Sembra che l'ex voce dei Gazosa non riesca a resistere al fascino del parrucchiere emiliano.

Jessica Morlacchi al centro della polemica: commento su Luca Giglioli

Il concorrente che ha attirato l'attenzione della bassista e cantante è arrivato sul red carpet della Casa a bordo della sua Harley Davidson, che lui considera la sua compagna fedele con cui esplorare nuovi luoghi nel tempo libero. Per il momento, il giovane non è ancora entrato nelle dinamiche delle ship che hanno coinvolto alcuni dei suoi coinquilini, come Lorenzo, Helena, Shaila e Javier.

Nonostante ciò, il suo fascino non ha lasciato indifferenti le sue coinquiline, e una in particolare sembra averlo puntato con decisione, forse anche un po' troppo. Ci riferiamo a Jessica Morlacchi, che oggi, vedendo il ragazzo passeggiare nel giardino, ha detto a delle coinquiline: "Io questo ragazzino, prima o poi, lo sbatto al muro. Non troverà neanche la maglietta, secondo me. Io lo lego a breve." Una frase, come sottolineano sul web, che se detta da un uomo avrebbe comportato provvedimenti molto severi.

Luca Giglioli al suo arrivo al Grande Fratello

Questa settimana, inoltre, è stata caratterizzata dalla polemica suscitata dalle frasi di Beatrice Luzzi nella puntata di lunedì. L'opinionista, riferendosi a Shaila Gatta, aveva affermato che il suo comportamento era irrispettoso nei confronti degli uomini della Casa, sostenendo che la libertà di una donna può trasformarsi in provocazione quando mette a disagio gli uomini, che devono gestire impulsi naturali. "Un po' più di rispetto e pudore non guasterebbero," aveva sottolineato l'ex protagonista di Vivere. Un concetto che non ha trovato d'accordo personaggi come Stefania Orlando e Myrta Merlino, che l'hanno accusata di bigottismo.