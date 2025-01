Grande Fratello, Jessica Morlacchi dopo l'abbandono valuta le vie legali: ecco l'indiscrezione

La ventunesima puntata del Grande Fratello ha segnato un punto di svolta, con l'abbandono inaspettato di Jessica Morlacchi. La cantante, visibilmente turbata dal provvedimento disciplinare deciso dalla produzione, ha deciso di lasciare la Casa, nonostante i tentativi di farla desistere da parte dei coinquilini e delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Il provvedimento disciplinare e la reazione di Jessica

Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto la puntata entrando personalmente nella Casa per affrontare i concorrenti. Con un tono serio, ha spiegato la gravità della situazione: "Avete fatto e detto cose che hanno oltrepassato il limite del buongusto e della decenza." Il provvedimento ha visto la nomination d'ufficio di Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi, per comportamenti che, come sottolineato da Signorini, hanno messo in cattiva luce l'intero gruppo.

Jessica, tuttavia, non ha accettato di essere accostata ad Helena, dichiarando: "Essere paragonata a Helena è qualcosa che non posso accettare. Erano già dieci giorni che riflettevo sull'idea di lasciare, e ora ho trovato la forza per farlo." Nonostante i tentativi di convincerla, Jessica ha varcato la Porta Rossa e ha lasciato definitivamente il programma.

Alfonso Signorini davanti la Porta Rossa

Il retroscena sul rifiuto di entrare in studio

Subito dopo l'uscita dalla Casa, Jessica sarebbe stata accompagnata negli studi del programma per un confronto con Alfonso Signorini. Tuttavia, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, citando una fonte anonima, la cantante avrebbe rifiutato di partecipare alla trasmissione, chiedendo di essere riportata a casa: "Jessica doveva fare il suo ingresso in trasmissione, deciso all'ultimo minuto".

E ancora: "Ma appena l'hanno presa dalla Casa per portarla in studio, lei si è rifiutata di entrare e ha chiesto di tornare a casa sua. Anzi, se ho capito bene, ha detto che agirà per capire meglio la situazione." Secondo questa fonte, Jessica potrebbe valutare azioni legali per approfondire le dinamiche che hanno portato al provvedimento disciplinare.

Durante la puntata, Signorini ha parlato ai concorrenti in modo diretto, invitandoli a riflettere sul loro comportamento e sul percorso nel programma: "Non solo le persone che hanno detto e fatto queste cose hanno fatto una brutta figura, ma tutte. Avete lasciato che questa situazione degenerasse." Concludendo il suo intervento nella Casa, il conduttore ha posto una domanda che risuona come un monito: "Dovete chiedervi cosa voglio lasciare di me dopo questo programma?".

L'abbandono di Jessica, qui trovate le reazioni a caldo dei coinquilini, unito al provvedimento disciplinare e alle polemiche che ne sono seguite, rappresenta un momento critico per il Grande Fratello. La prossima settimana sarà decisiva non solo per il televoto in corso, ma anche per capire come i concorrenti sapranno rispondere alle parole di Signorini e affrontare le tensioni che si sono create all'interno della Casa.

