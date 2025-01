Grande Fratello, Jessica Morlacchi abbandona per protesta: le reazioni dei coinquilini

Durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, andata in onda mercoledì 8 gennaio, Alfonso Signorini ha annunciato i provvedimenti disciplinari contro Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi, protagoniste di accesi scontri nelle ultime settimane. Le tre concorrenti sono state messe in nomination d'ufficio come punizione, ma Jessica ha deciso di non accettare la decisione della produzione, scegliendo di abbandonare il reality.

Le parole di Jessica Morlacchi prima dell'addio

La cantante, rispondendo agli inviti di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, che cercavano di convincerla a restare e accettare il giudizio del pubblico, ha spiegato i motivi dietro la sua decisione: "Ho sempre mantenuto un profilo basso, ma essere paragonata a Helena è qualcosa che non posso accettare. Erano già dieci giorni che riflettevo sull'idea di lasciare, e ora ho trovato la forza per farlo. Mi fa perdere la testa essere messa sullo stesso piano di lei. Non si tratta del televoto. A 37 anni, dopo tutto quello che ho vissuto e superato, non posso permettermi di accettarlo."

Jessica ha poi aggiunto: "Ho impiegato molto tempo per tirare fuori il mio carattere, e ora non starò zitta: chiunque mi provocherà, avrà una risposta. Non sarò più l'agnellino della situazione. Helena, invece, è instabile. Rispetto comunque la decisione del Grande Fratello, va bene così. Ho inseguito questo programma per tre anni e trascorrere qui tre mesi e mezzo è stato un regalo." Con queste parole, la gieffina ha salutato i compagni e ha attraversato la porta rossa, ponendo fine alla sua esperienza nel reality.

Helena Presates è in nomination d'ufficio

La reazione dei coinquilini

L'abbandono di Jessica ha suscitato sentimenti contrastanti tra gli altri concorrenti: Amanda: "La vedo come una presa di posizione troppo prepotente. Avrebbe dovuto avere più rispetto per il Grande Fratello e per il pubblico." Mariavittoria: si è detta triste perché "per un fattore esterno, una persona ha rinunciato a un reality che sognava da tempo."

Eva Grimaldi: ha ammesso di non aver riconosciuto in Casa la Morlacchi che conosce fuori e ha ricordato che Jessica le aveva confidato l'intenzione di lasciare il reality intorno al 10 gennaio. Luca: ha difeso le capacità della cantante, sostenendo però che sembrasse aver "studiato un personaggio per il reality."

Helena Prestes: Ha accolto positivamente la decisione del Grande Fratello: "Ammetto che mi sono comportata male ultimamente perché sono stufa e sono stata schiacciata io. Sono in nomination, non vedo perché pensate sempre che io sia protetta." Jessica Morlacchi, che aveva inseguito il sogno di partecipare al Grande Fratello per tre anni, ha abbandonato il gioco dopo tre mesi e mezzo.

Grande Fratello, Alfonso Signorini entra nella Casa: "avete oltrepassato il limite del buongusto e decenza"

La sua uscita sottolinea le difficoltà emotive e le pressioni che spesso i concorrenti affrontano all'interno della Casa, sottolineate da Beatrice Luzzi che da ex concorrente ha ricordato che il reality show non è solo un gioco. Ora, le dinamiche tra gli inquilini potrebbero subire nuovi scossoni, specialmente con la nomination in corso e le tensioni che ancora aleggiano. Dopo la ventunesima puntata sono al televoto, questa volta eliminatorio: Helena e Ilaria, d'ufficio, e Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi. Il pubblico deve decidere chi cacciare fuori dalla casa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: appreso il provvedimento di Grande Fratello, Jessica Morlacchi decide di abbandonare la Casa