Grande Fratello: Javier risponde in diretta alle provocazioni delle fan di Zeudi, Helena gli tappa la bocca

Lo scorso 31 marzo si sono spente le luci della Casa più spiata d'Italia. Alcune coppie nate sotto i riflettori del Grande Fratello si sono dette addio poco dopo la fine del programma, mentre altre - contro ogni previsione - hanno resistito e continuano a vivere la loro storia d'amore anche fuori, sostenute da una fanbase attenta e appassionata. Tra queste, una delle più seguite è sicuramente quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez.

Nonostante le critiche di chi sostiene che la loro sia una relazione costruita per convenienza o visibilità, i due continuano a mostrarsi uniti e affiatati sui social, condividendo con i follower momenti della loro quotidianità.

Le polemiche dopo il Grande Fratello

Negli ultimi mesi, Javier è finito più volte al centro delle polemiche, soprattutto dopo le dichiarazioni di Carlo Motta, ex fidanzato di Helena, che ha raccontato di averla incontrata poco dopo la fine del reality. Questo ha alimentato dubbi e sospetti tra alcuni fan, che non hanno mai veramente accettato la scelta della modella brasiliana di iniziare una relazione con il pallavolista argentino.

La diretta social e lo scontro con i fan delle "Zelena"

Proprio ieri, durante una diretta Instagram di Helena, Javier ha risposto all'ennesima provocazione arrivata da alcuni utenti che, a cinque mesi dalla fine del reality, sono ancora convinti che Helena fosse realmente innamorata di Zeudi Di Palma. "Ho appena letto 'Zelena vive'... Non capisco perché ancora oggi esista questa cosa, le Zelena...", ha commentato Javier, riferendosi alla fanbase che continua a sperare in un ritorno di fiamma tra le due ex gieffine.

Helena, visibilmente infastidita, ha subito cercato di placare gli animi: "Stai zitto amore, sei nella mia live. Dai, smettila, non fare così con loro. Io vi amo tutti". Ma Javier ha colto comunque l'occasione per lanciare una frecciatina ironica: "Ok, scusa. Sì, anche io vi amo tutti. Ringrazio il gruppo Zelena che ha regalato lo skateboard a Helena... l'ho usato anche io, grazie!".

Helena prende le distanze: "Non mi assumo la responsabilità"

La Prestes, che da tempo ha scelto di non parlare più del suo rapporto con Zeudi, ha voluto chiarire la sua posizione: "Non parlerò mai di questa cosa e non mi prendo la responsabilità di quello che ha appena detto lui. Shut up", ha detto rivolgendosi al compagno.

Javier Martinez ed Helena Prestes

Ma Javier ha insistito: "Ho solo detto che per me dovreste smettere di esistere. Però vabbè. Non avete senso". A quel punto Helena, sempre più irritata, ha concluso: "Non è vero! Ragazzi, non facciamo discussioni per questa cosa, ok? Devo respirare".

Crisi superata?

Secondo alcuni rumors, dopo le dichiarazioni di Carlo Motta ci sarebbe stata una profonda crisi tra Javier e Helena. I due per un periodo non hanno condiviso contenuti insieme sui social, alimentando i dubbi sulla tenuta del loro legame. Tuttavia, non hanno mai smentito esplicitamente le voci.

Oggi, però, la coppia è tornata a postare foto e video insieme, segno che la tempesta - se c'è davvero stata - sembra ormai superata. A dispetto delle critiche e delle fanbase "ossessionate", Helena e Javier appaiono più complici che mai, pronti a vivere la loro storia a modo loro, lontani dalle etichette e dai pregiudizi.