Grande Fratello, Javier Martinez riceverà una gradita sorpresa: ecco chi entrerà per lui, l’indiscrezione

Il Grande Fratello si prepara a vivere un lunedì sera ricco di tensione, con il rischio di perdere due tra i concorrenti più forti del reality: Shaila Gatta e Helena Prestes, protagoniste di un'accesa rivalità all'interno della Casa. Nel frattempo gli autori pensano a due nuovi ingressi per ravvivare le dinamiche del programma.

Televoto infuocato e Nuovi ingressi

La decisione di aggiungere alle nominate d'ufficio (Helena Prestes e Ilaria Galassi) anche i concorrenti in nomination settimanale - Tommaso Franchi, Luca Calvani e un'ex modella - ha scatenato un acceso dibattito sui social. I fan di Shaila e quelli di Helena, rivali dichiarate, si stanno affrontando in una vera e propria guerra a colpi di voti. L'esito del televoto si preannuncia incerto e promette grandi colpi di scena.

Dopo l'abbandono di Jessica Morlacchi, gli autori del reality sembrano intenzionati a rimescolare le carte. Secondo le anticipazioni riportate da Deianira Marzano e Agent Beast, sarebbero in arrivo due nuovi concorrenti: la prima si chiama Vanessa, una misteriosa ragazza legata a Javier Martinez, che nelle scorse settimane ha più volte menzionato il suo nome, lasciando intendere un forte interesse nei suoi confronti.

Jessica ha abbandonato il programma mercoledì 8 gennaio

La produzione starebbe lavorando per convincerla a entrare nella Casa, creando nuove dinamiche romantiche. Il secondo è un uomo con un passato controverso, di cui si conoscono ancora pochi dettagli, ma che potrebbe scuotere ulteriormente gli equilibri del gruppo. Questi ingressi potrebbero rappresentare una svolta nel programma, portando non solo nuove storie, ma anche tensioni e possibili alleanze.

Non resta che attendere la puntata di lunedì per scoprire chi lascerà la Casa e quali sorprese riserveranno i nuovi ingressi quando varcheranno la Porta Rossa. Nel frattempo, Ilaria Galassi, come ha raccontato Amedeo Venza su Instagram avrebbe passato molto tempo in confessionale, dove gli autori hanno lavorato per convincerla a non abbandonare il programma.