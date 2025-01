Grande Fratello: concorrente ha una crisi nel confessionale "Vuole abbandonare il programma", l'indiscrezione

Ilaria Galassi vorrebbe abbandonare il Grande Fratello. La gieffina avrebbe passato la notte nel confessionale, parlando con gli autori che, presumibilmente, hanno cercato di convincerla ad aspettare la puntata di lunedì prossimo, in cui Ilaria è coinvolta in un televoto eliminatorio insieme a Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani.

Una crisi notturna dopo settimane di tensioni

I problemi per Ilaria sono iniziati poche settimane fa, quando nella Casa è entrato il figlio Riccardo per salutarla. L'ex showgirl, in quell'occasione, ha chiesto al ragazzo come si stesse comportando il padre: "Papà è bravo? C'ha un'altra tuo padre?", accompagnando la frase con un gesto scherzoso delle corna. Il bambino, imbarazzato, si è rifugiato tra le braccia della madre, mentre Alfonso Signorini ha prontamente spostato l'attenzione su argomenti più leggeri, come i giochi preferiti di Riccardo.

La scena non è piaciuta a Helena, che la settimana successiva l'ha usata come motivazione per nominare la Galassi. Quest'ultima non ha nascosto il suo disappunto, accusando la modella brasiliana di aver oltrepassato il limite. Le tensioni sono esplose in una lite furiosa, tanto che dalla diretta si è udito un coinquilino dire: "Le mette le mani addosso". La regia ha subito staccato il collegamento, ma le immagini mostrate durante la ventesima puntata hanno rivelato il tentativo di aggressione di Ilaria.

Ilaria Galassi vorrebbe lasciare il reality show

Di fronte agli eventi, il Grande Fratello ha deciso di mettere d'ufficio in nomination eliminatoria Ilaria, Helena e Jessica Morlacchi, che hanno discusso in maniera altrettanto violenta pochi giorni dopo. Jessica, però, ha abbandonato il programma in segno di protesta, dichiarando: "Non accetto di essere messa sullo stesso piano della Prestes".

Dopo le tensioni delle ultime settimane e le decisioni disciplinari prese dalla produzione, Ilaria Galassi sembra aver raggiunto il limite. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, la concorrente ha avuto una crisi nervosa mentre si trovava in confessionale, esprimendo il desiderio di abbandonare il programma. Se questa scelta dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un nuovo colpo di scena in un'edizione già ricca di momenti intensi e controversi.