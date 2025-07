Il Grande Fratello vuole Cristina Plevani: la vincitrice della prima edizione tornerà come opinionista?

Dopo la vittoria dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Cristina Plevani è pronta a rimettere piede nel mondo del reality che l'ha lanciata venticinque anni fa: il Grande Fratello. Ma questa volta niente telecamere h24 né confessionali: il suo posto, oggi, potrebbe essere in studio, nelle vesti di opinionista.

Il Grande Fratello cambia pelle e rispolvera i suoi volti storici

Cristina Plevani con Pietro Taricone

Da quando Simona Ventura ha preso in mano le redini del nuovo Grande Fratello in versione classica, Mediaset sembra voler riscrivere le regole del gioco riportando in primo piano l'anima originale del format. E chi meglio di Cristina Plevani - la prima vincitrice della storia del reality in Italia - per raccontare emozioni, strategie e relazioni da un punto di vista unico?

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale BlogTvItaliana, Plevani avrebbe recentemente avuto un incontro con i vertici dell'emittente per discutere del possibile ruolo da opinionista. Un casting in sordina, ma dal potenziale simbolico altissimo: il cerchio si chiuderebbe esattamente 25 anni dopo il suo ingresso nella Casa.

Simona Ventura guarda avanti, ma con uno sguardo al passato

Cristina Plevani

Nel totonomi che circolano dietro le quinte del nuovo GF, è spuntato anche quello di Tommaso Zorzi. Ma il suo stile brillante e sopra le righe, che ben si adattava alla versione vip del reality firmata Alfonso Signorini, mal si concilierebbe invece con il taglio più "vero" richiesto da Pier Silvio Berlusconi per questa nuova fase.

Berlusconi vuole un ritorno alle origini del reality, a quelle dinamiche che lo hanno reso celebre e seguitissimo. E la prima edizione, indimenticabile, porta con sé ancora quell'aura di nostalgia e sperimentazione perfetta per rilanciare il GF.

Così la figura di Cristina Plevani - amata dal pubblico e recentemente riscoperta anche grazie alla vittoria a L'isola dei famosi 2025 - sembra la più adatta per incarnare quel mix di autenticità, ironia e memoria storica che si vuole portare in studio.

Un'opinionista che conosce bene le regole del gioco

Né influencer, né opinionista di professione: l'ex gieffina porta con sé un bagaglio personale che la rende credibile e diversa. E non è un mistero che lei stessa, più volte, abbia espresso il desiderio di rivestire questo ruolo. Ora, finalmente, potrebbe essere arrivato il suo momento.