Grande Fratello, Javier Martinez su Helena Prestes: "Mi pento di non averla difesa abbastanza"

Javier Martinez ha fatto una diretta sui social per parlare del suo rapporto con Helena Prestes e del pentimento per non averla difesa abbastanza nella Casa del Grande Fratello. Ecco le sue dichiarazioni.

Javier Martinez ha concluso la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello lunedì 24 marzo, durante la semifinale, venendo eliminato al televoto. All'interno del reality è rimasta la sua fidanzata, Helena Prestes. Durante una diretta su Instagram, il pallavolista argentino ha dato ragione alla sorella di Helena, che nelle scorse settimane lo aveva accusato di non aver difeso a sufficienza la modella brasiliana.

Javier aveva promesso ai suoi follower che presto avrebbe parlato sui social per esprimere il suo punto di vista dopo l'uscita dalla Casa. Ieri ha mantenuto la parola, affiancato da Jessica Notaro, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli, Tommaso Franchi e Nikita Pelizon, che a turno sono intervenuti nella conversazione. Dopo aver rivisto alcune clip del programma, Javier ha ammesso di non essersi sempre schierato dalla parte di Helena nelle discussioni con gli altri coinquilini.

Le dichiarazioni di Javier Martinez

Javier ha ammesso di aver discusso più volte con Helena perché lei affrontava le situazioni di petto, mentre lui cercava di farle capire che, alla fine, si trattava solo di un gioco. "Però, riguardando certe clip, mi pento di molte cose," ha confessato, prendendosi tutte le responsabilità. Ha aggiunto che avrebbe dovuto difenderla di più e che questa esperienza gli ha insegnato una lezione importante: "D'ora in poi, fuori dalla Casa, con me accanto, nessuno si permetterà più di alzare la voce con lei."

Javier saluta Helena prima di lasciare la Casa

Guardando indietro, Martinez ha detto di comprendere le critiche ricevute dalla sorella di Helena, che lo aveva accusato di non aver preso abbastanza le sue difese. "Aveva ragione. Avrei dovuto farlo, ma da dentro non mi rendevo conto di quanto fosse tutto così forte," ha spiegato, riconoscendo che Helena aveva visto giusto su molte cose. Ha ammesso di aver commesso degli errori e di averne fatto tesoro: "Se in futuro lei avrà una discussione, io mi metterò davanti a lei, contro tutti."

Il futuro con Helena: amore, progetti e una squadra di figli

Javier ha poi parlato del suo rapporto con la modella, ammettendo di non aver mai avuto accanto una persona così combattiva e che, inizialmente, questa sua caratteristica lo aveva spiazzato. "All'inizio non ero abituato, ma grazie a lei sono cresciuto tantissimo," ha detto, ribadendo di essersi pentito per non averla difesa abbastanza. Ha anche rivelato di aver capito chi, nella Casa, fosse sincero e chi invece si fosse dimostrato falso.

"Helena aveva sempre ragione. Io, purtroppo, a volte ho avuto il prosciutto sugli occhi," ha ammesso, aggiungendo che, una volta fuori, ha visto tutto con più chiarezza e ha compreso molte più cose rispetto a quando era all'interno del reality. "Il mio unico rammarico è essermi svegliato solo adesso."

Parlando del loro amore, Javier ha dichiarato di essere più sicuro che mai e di sentire tantissimo la mancanza di Helena. Ha detto di essere felice che manchino solo pochi giorni al loro incontro, perché se fosse uscito prima non sa se avrebbe resistito tanto tempo senza di lei. "Ogni giorno che passa mi rendo conto sempre di più di quanto ho bisogno di Helena accanto a me e nella mia vita," ha confidato, scherzando poi sulla possibilità di avere sette figli con lei: "Una squadra di pallavolo!"

La prima discussione e il biglietto d'amore: il gesto di Javier per Helena

Infine, ha raccontato di come, pochi giorni prima della sua uscita, avessero avuto la loro prima vera controversia. Per questo, ha deciso di scriverle un biglietto con parole rassicuranti: "Nonostante ci siano delle cose da chiarire, ricordati che sei il mio amore. Il pallavolista argentino ha spiegato che, quando l'amore è vero, supera tutto, anche i momenti di incertezza.

Javier Martinez ha rassicurato i suoi fan: non vuole buttare via ciò che hanno costruito solo perché a volte si è sentito confuso. "Per questo ho voluto rassicurarla con quel biglietto," ha detto, parlando poi del suo ti amo, confessando di aver provato ansia perché voleva dirlo da giorni ma non riusciva a trovare il coraggio. "Alla fine è uscito spontaneamente," ha concluso