Grande Fratello, Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai ancora interesse per Lorenzo"

Il Grande Fratello si avvicina alla finale, ma le dinamiche all'interno della Casa continuano a evolversi. Dopo la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche tra Javier Martinez ed Helena Prestes si è creata una frattura. In seguito alla quarantesima puntata, il pallavolista argentino ha voluto avere un confronto con la fidanzata per chiarire la natura del loro rapporto.

Javier e Helena, confronto dopo la quarantesima puntata

Durante il faccia a faccia, la Prestes ha ribadito di essere dispiaciuta per come siano andate le cose con Lorenzo, ma non perché volesse qualcosa di più con lui. Semplicemente, sperava di poter instaurare un rapporto pacifico. Le sue parole, però, non hanno convinto Javier, che ha espresso i suoi dubbi facendo riferimento al provino per The Lady 2 fatto da Lorenzo e la modella la settimana precedente. "Quando avete fatto il gioco della recitazione, ho notato uno sguardo diverso", ha detto, lasciando intendere il timore che l'interesse di Helena per il modello milanese non sia del tutto svanito.

Le insinuazioni di Javier hanno ferito Helena, che ha replicato con amarezza: "Io mi aspetto da te un comportamento diverso." L'argentino, però, non ha fatto marcia indietro e ha risposto con la stessa fermezza: "Anche io mi aspettavo da te un comportamento diverso." Convinto che la gieffina provi ancora qualcosa per Lorenzo, Javier ha rincarato la dose: "Hai scritto una lettera a Lorenzo perché ti piaceva... ti piace ancora." Poi, guardandola dritto negli occhi, ha aggiunto: "I tuoi occhi non mentono, e questa cosa mi fa venire dei dubbi."

Javier ha fatto un passo indietro nella sua relazione con helena

Helena ha provato a rassicurarlo, ribadendo che la storia con Lorenzo è ormai chiusa e che per lei rappresenta un capitolo definitivamente archiviato. Tuttavia, ha ammesso che nei momenti di leggerezza all'interno della Casa non può fare a meno di sorridere alle sue battute. "Io non dimentico quello che lui mi ha fatto, ma non dimentico nemmeno di ridere." Poi ha precisato con fermezza: "Non ho nessun rapporto con lui."

Un passo indietro per il pallavolista argentino: la fine di una storia?

Nonostante le sue parole, Javier ha mantenuto il punto: "Rispetta i miei dubbi", ha ribattuto, per poi aggiungere: "Stiamo staccati perché è quello che voglio. Adesso voglio vedere cosa fai, non ti voglio limitare." Helena ha tentato di farlo tornare sui suoi passi: "Quello che voglio è baciarti e stare con te." Ma Javier, senza lasciarsi influenzare, si è alzato e, allontanandosi, ha concluso: "Io non lo voglio questo. Non mi va di parlare con te."

La modella, delusa, lo ha fermato con un'ultima domanda: "Sei sicuro di quello che stai facendo? Pensi che non sia sincera con te?" Senza esitazione, Javier ha risposto di sì. Helena, allora, ha provato un'ultima volta a fargli cambiare idea: "Stai cadendo in una trappola, e se continui così mi stanco." Nonostante le sue parole, il distacco tra i due sembra ormai inevitabile. La conversazione si è trascinata, ma senza alcun punto d'incontro. Alla fine, Helena e Javier si sono allontanati ancora di più.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Helena e Javier chiariscono alcune questioni venute fuori durante la puntata del 17 marzo.