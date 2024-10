Grande Fratello: Lorenzo ci ricasca (e sono tre) con una nuova frase contro le donne

Il concorrente milanese non riesce a passare una settimana senza inciampare in frasi che dovrebbero essere evitate, sia in un contesto televisivo che nella vita di tutti i giorni.

Anche oggi, Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti del Grande Fratello, non ha mancato di servire al pubblico di Mediaset Extra un'altra delle sue esternazioni discutibili. Le frasi del modello milanese, ormai un'abitudine per chi segue la diretta del reality, hanno nuovamente sollevato polemiche. Eppure, Alfonso Signorini continua a non richiamarlo all'ordine.

Le frasi infelici di Lorenzo: un déjà-vu

Fin dai primi giorni di permanenza nella Casa dei Lumina Studios, il modello milanese si è fatto notare per il suo atteggiamento spavaldo, ma anche per alcune dichiarazioni che hanno lasciato il pubblico perplesso. Un episodio risale a una conversazione nel giardino, quando si stava discutendo di un tema delicato come l'amore tossico. Lorenzo si è lanciato in una domanda a dir poco criticabile: "Perché l'amore tossico non è amore?" La reazione dei suoi coinquilini è stata unanime, rispondendogli chiaramente che non lo è. Lui, senza scomporsi, ha aggiunto: "Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice, vi dico la verità."

Immunità e polemiche

Pochi giorni dopo, Lorenzo è stato coinvolto in un altro episodio controverso. Dopo una puntata, durante un confronto con Helena Prestes, Lorenzo ha afferrato con forza la gamba della modella brasiliana e, con un gesto inequivocabile, le ha detto: "Le prendi, le prendi." Un comportamento che avrebbe dovuto far scattare vari campanelli d'allarme, ma che non è stato mostrato in diretta dagli autori del programma. Nonostante queste uscite infelici, Lorenzo è stato salvato da Beatrice Luzzi, che questa settimana ha fatto il suo nome, scegliendo lui come concorrente da premiare, dandogli l'immunità.

Shaila oggi si è confrontata con Lorenzo

Un nuovo scivolone: l'ennesima polemica sul web

Oggi, Lorenzo è tornato a far parlare di sé con nuove dichiarazioni controverse e come diceva Agatha Christie "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Durante un chiarimento con Shaila Gatta, dopo le discussioni della puntata di lunedì 7 ottobre, il modello ha affermato: "Mi sono difeso, perché ho le spalle larghe fortunatamente. E non mi pisc.a in testa nessuno, tanto meno una donna".

Una frase che ha subito indignato il pubblico del web, e non solo. Ma non è finita qui: parlando delle esperienze negative di Shaila con alcuni suoi ex, Lorenzo ha continuato con una domanda che ha scioccato chi stava seguendo la diretta su Mediaset Extra: "Un uomo ti ha mai picchiato?".

Poco dopo, al deciso no dell'ex velina, ha rincarato la dose chiedendo: "Ma i tuoi uomini erano succubi?" Queste esternazioni hanno scatenato l'ennesima ondata di indignazione sui social, dove molti utenti si chiedono se il Grande Fratello interverrà per fermare la deriva di Lorenzo, non solo per il rispetto del pubblico ma anche per il bene del concorrente stesso.