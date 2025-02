Grande Fratello: Iago Garcia e Mattia Fumagalli rivelano esperienze di bullismo e pensieri suicidi

Nelle ultime ore, alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno condiviso con i coinquilini le loro esperienze adolescenziali. Iago Garcia, spagnolo, e Mattia Fumagalli, italiano, pur appartenendo a generazioni diverse e vivendo in paesi differenti, hanno un elemento in comune: entrambi sono stati vittime di bullismo e, a un certo punto della loro vita, hanno pensato al suicidio.

Il racconto di Mattia Fumagalli

Le telecamere del reality show hanno catturato solo la confessione del nuovo entrato ed ex concorrente de Il contadino cerca moglie. A condividere la sua esperienza è stato Mattia Fumagalli, maestro di sci, che si è confidato con alcune coinquiline, tra cui Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

"Ho subito molte cose non belle, come quando mi prendevano a calci e mi urlavano 'tu non devi stare qui'. Ovviamente questo mi toccava molto e non capivo cosa ci fosse di sbagliato in me. Quindi, quando sento racconti di questo tipo e confessioni drammatiche come quella di Iago, io soffro".

Iago Garcia ha raccontato la sua difficile adolescenza

Mattia ha poi aggiunto di essersi ritrovato nelle parole dell'attore spagnolo: "Lui, Iago, ha raccontato che voleva mettere fine alla sua vita. Io mi sono ritrovato molto in quello che ha detto. Poi sono cose che ho superato grazie ai miei cari, ma anche grazie allo sport, che per me è importante".

Non tutte le coinquiline avevano ascoltato la testimonianza di Iago Garcia e, sentendo il suo nome, sono rimaste sorprese. Pamela Petrarolo ha confermato le parole di Mattia, aggiungendo dettagli sulla confessione dell'attore: "Sì, ho sentito anche io. Lui ha detto che voleva togliersi la vita a dodici anni, era un ragazzino e ha dovuto subire tanto. Ce l'ha raccontato ieri sera. Voleva farla finita perché ha subito bullismo e per questo è molto toccato da questo argomento". "Non lo sapevo", ha risposto Jessica, colpita dalla rivelazione.