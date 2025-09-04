Grande Fratello: Javier e Helena aprono le porte del loro nido d'amore a Terni

Lo scorso luglio, in un'intervista rilasciata a Pallacanestro Biella.it, Javier Martinez aveva annunciato ufficialmente che lui e Helena Prestes avrebbero iniziato una convivenza a Terni, città in cui il pallavolista argentino avrebbe intrapreso la sua nuova avventura sportiva con la squadra locale di Serie A3.

Javier condivide le prime foto del panorama della nuova casa

Nelle ultime settimane il loro progetto di vita insieme ha iniziato a concretizzarsi: sul suo profilo Instagram, Javier ha condiviso alcuni scatti del nuovo appartamento, mostrando il panorama mentre Helena ha fatto vedere le valigie pronte per il trasloco. Dopo l'esperienza televisiva, il giocatore ha firmato in estate un contratto con la Terni Volley Academy, società giovane e ambiziosa guidata dal presidente Giampiero Santini, che ha riportato la squadra del capoluogo umbro in Serie A dopo diversi anni di assenza.

Tra pallavolo e vita privata: il nuovo capitolo di Javier

Raccontandosi al portale piemontese, Martinez aveva dichiarato: "Il Grande Fratello è stata un'esperienza stupenda, stimolante e a tratti dura. Ma non ho mai pensato di abbandonare del tutto la pallavolo. Avevo solo bisogno di tempo per capire se potevo conciliare la carriera sportiva con il mondo mediatico. Ora so che posso farlo, senza dover rinunciare a nulla".

Javier e Helena

Helena Prestes e le rinunce per amore

Secondo alcune indiscrezioni, per trasferirsi a Terni e iniziare la convivenza con Javier - conosciuto proprio all'interno della Casa del Grande Fratello - Helena Prestes avrebbe rinunciato a diverse proposte di lavoro all'estero. La modella brasiliana, forte della popolarità ottenuta grazie al reality condotto da Alfonso Signorini, aveva infatti ricevuto l'interessante proposta di partecipare al Gran Hermano, la versione spagnola del programma, come rivelato da Amedeo Venza.

La polemica dopo il viaggio a New York

Prima di stabilirsi in Umbria, Helena e Javier hanno trascorso un'estate ricca di viaggi: dopo qualche giorno in Sardegna in barca con amici, la coppia ha fatto tappa in Francia e infine a New York. Proprio il viaggio nella Grande Mela ha suscitato qualche polemica, poiché - come ammesso dalla stessa Helena in un video rivolto agli abbonati del suo canale Instagram - le spese della vacanza erano state interamente sostenute dai fan, a cui la modella aveva espresso pubblicamente la sua gratitudine.