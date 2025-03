Grande Fratello: Javier Martinez e Alfonso D’Apice, amicizia in crisi? Ecco cosa sta succedendo

Nella Casa del Grande Fratello, Javier Martinez e Alfonso D'Apice hanno instaurato un legame sincero, un'amicizia che sembrava solida ma che, secondo i rumors, si sarebbe incrinata nelle ultime ore. A causare la presunta frattura sarebbero stati gli scontri con e tra le loro rispettive fidanzate, Helena Prestes e Chiara Cainelli. Ad avvalorare questa ipotesi, le indiscrezioni su un acceso confronto telefonico tra il pallavolista argentino e il partenopeo.

Javier e Alfonso: amicizia in bilico?

Amedeo Venza, esperto di gossip, ha dato risalto alla vicenda attraverso il suo profilo Instagram, condividendo alcune segnalazioni ricevute."Allora, Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono! Se ne sono dette di ogni! Se negano, ho le prove", ha rivelato Venza, sottolineando la diversità di atteggiamento tra i due: "Ovviamente Javier molto pacifico, ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero! Tant'è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire Alfonso e poi glielo ha tolto".

Poco dopo, Venza ha aggiornato i suoi follower sulla situazione: "Javier ha rimesso il 'segui' dopo aver visto le storie. Abbiamo persone del fandom che monitorano tutto, e ha fatto bene: lui cerca sempre di evitare i conflitti. Così si fa. È un bravo ragazzo, molto educato", ha spiegato lodando il comportamento del pallavolista argentino.

Javier e Alfonso

Il chiarimento di Javier: "Ci vogliamo bene"

Tuttavia, a spegnere le voci su una presunta lite tra lui e Alfonso ci ha pensato lo stesso Martinez durante una diretta con i suoi fan dove, dopo essersi detto pentito di non aver difeso abbastanza Helena, ha chiarito la natura del suo rapporto con Alfonso: "Smentisco tutte le voci. Io non ho mai litigato con Alfonso. Anzi, appena sono uscito dallo studio ci siamo abbracciati e gli ho detto 'ti voglio bene'. Lui ha risposto 'anche io'".

L'atleta ha poi aggiunto che, sebbene ci siano delle questioni da chiarire tra loro, non esiste alcun rancore: "Poi parleremo di alcune cose, ma ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato. Mai un battibecco. Ragazzi, non c'è odio e non ce lo mettete. Va tutto bene con Alfonso e non vedo l'ora di vederlo domenica o lunedì, quando sarà".

Infine, Javier ha ammesso che la tensione tra le loro fidanzate potrebbe aver creato delle incomprensioni, ma ha ribadito che questo non ha intaccato il legame con Alfonso: "Dal momento che non andiamo d'accordo con le nostre rispettive fidanzate è normale che ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che fra me e lui ci sia un problema perchè non c'è nessun problema".