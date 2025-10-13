Grande Fratello, Ivana Castorina: “Non amo il mio lavoro, sogno lo spettacolo"

I concorrenti del Grande Fratello stanno raccontando in questi giorni di convivenza nella Casa più spiata d'Italia le loro storie personali. La nuova edizione del reality, infatti, composta da personaggi "nip", punta a valorizzare i percorsi e le esperienze dei gieffini, persone comuni, spesso alla loro prima apparizione televisiva - o almeno così dovrebbe essere. Questa volta a mettersi a nudo è stata Ivana Castorina, che ha deciso di aprirsi con i compagni di avventura.

Ivana Castorina si racconta al Grande Fratello

Entrata nella Casa durante la puntata del 6 ottobre, la gieffina vive a Catania, la città dove è nata nel 1989. Nella clip di presentazione si è definita "la regina del flirt", spiegando con ironia: "Il fatto che io sia leggermente sposata non significa che non possa neanche flirtare. Quindi mi divertirò tantissimo!".

"Lo faccio perché devo mangiare": la confessione sincera sul suo lavoro

Durante un momento di confidenze, Ivana ha rivelato di sentirsi spesso insicura e di non essere del tutto soddisfatta del suo lavoro come metalmeccanica. "Lo faccio perché devo mangiare e devo andare avanti... ed è pur sempre lavoro", ha ammesso con sincerità. Ivana ha poi raccontato un lato molto personale del suo percorso, riflettendo su quanto sia complesso conciliare la passione con la realtà quotidiana. "Si dice sempre: 'Fai un lavoro che ami e ti sembrerà di non lavorare', ma per me non è così", ha spiegato.

Dall'adolescenza difficile al sogno di diventare showgirl

Fin da bambina, infatti, il suo sogno era quello di diventare una soubrette. Ricordando la sua infanzia, ha confidato che passava ore davanti alla televisione, affascinata dai programmi e dalle donne di spettacolo che vi partecipavano. "Io voglio andare lì, voglio fare la showgirl", ripeteva spesso a sua madre. Tuttavia, non tutti la prendevano sul serio: a scuola veniva etichettata con nomignoli poco gentili, come "miss", che la facevano sentire superficiale e poco compresa.

Guardandosi indietro, Ivana ha ammesso che forse avrebbe preferito nascere in questo periodo, in un'epoca in cui certe passioni possono essere espresse con maggiore libertà. Secondo lei, oggi è più semplice costruirsi un percorso grazie ai social e al web. "È proprio grazie a internet che ho capito meglio la mia passione per il make-up e per l'estetica", ha raccontato.

Poi, con tono più riflessivo, ha parlato del suo percorso di crescita e rinascita: "Io ho vissuto almeno due vite", ha confidato. Nella prima si è sentita spesso emarginata, soprattutto durante l'adolescenza, un periodo difficile in cui faticava a trovare il suo posto nel mondo. Poi è arrivata quella che lei stessa chiama "la seconda vita", la fase del cambiamento: "Sono rinata", ha detto con convinzione, promettendo che nel corso del programma avrebbe spiegato meglio cosa l'ha portata a cambiare così tanto.

L'incontro con il marito: l'amore che ha cambiato Ivana

In quel momento di rinnovamento è arrivato anche l'amore. La Castorina ha raccontato di aver conosciuto suo marito circa quattro anni fa: "L'incontro con lui mi ha aiutata definitivamente", ha ammesso, spiegando che quell'amore l'ha resa più consapevole e serena. "Lui mi ha cambiata in tutto", ha aggiunto con gratitudine, raccontando che dopo undici mesi di conoscenza hanno deciso di sposarsi.

Con dolcezza, Ivana ha ricordato anche il momento in cui suo marito si è innamorato di lei: "Mi ha vista senza trucco e mi ha detto che gli è piaciuta la mia semplicità". Quelle parole, ha spiegato, le hanno dato una grande sicurezza, aiutandola ad accettarsi pienamente per quella che è.

