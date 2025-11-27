Grande Fratello, Ivana Castorina: Anita e Jonas? "Sentimento a senso unico. Lei pensa solo a vincere"

Dopo l'eliminazione, Ivana commenta la storia tra Anita e Jonas, convinta che l'interesse non sia reciproco. E svela quali concorrenti considera davvero autentici nella Casa.

Il nono appuntamento del Grande Fratello, andato in onda lo scorso 17 novembre, si è concluso con una doppia eliminazione: a lasciare la Casa sono state Flaminia Romoli e Ivana Castorina. Per quest'ultima l'uscita è arrivata tramite un televoto flash aperto in diretta da Simona Ventura. L'ex gieffina ora non ha dubbi: Anita Mazzotta sarebbe la concorrente più stratega della Casa.

Le accuse di Ivana alle ex coinquiline: "Anita e Grazia coalizzate contro di me"

Rientrata nella sua vita quotidiana, dove lavora come operaia metalmeccanica, la Castorina ha rivisto le clip e i contenuti condivisi sul web. Questo le ha permesso - come ha raccontato in un'intervista a Il Giornale - di farsi un'idea più chiara dei coinquilini con cui ha condiviso le settimane trascorse ai Lumina Studios.

L'ex gieffina ha scoperto solo una volta tornata a casa che due concorrenti, Anita Mazzotta e Grazia Kendi, parlavano di lei alle sue spalle: "Non mi aspettavo che Anita e Grazia fossero coalizzate contro di me, dato che in Casa abbiamo sempre condiviso una bella amicizia. Si sono divertite nell'agire alle mie spalle facendo un gioco sporco che non fa loro onore. Mi tranquillizza il fatto che il pubblico vede tutto e trarrà le giuste conclusioni".

Ivana Castorina abbraccia suo marito

La critica alla coppia nata al Grande Fratello

Ivana ha avuto parole pesanti anche per presunto legame tra Anita e Jonas: "Jonita? Credo che il sentimento sia a senso unico. La più stratega è assolutamente Anita. Da quello che ho visto fuori, penso che sia entrata già con una strategia e la voglia di vincere a tutti i costi, senza curarsi troppo dei rapporti umani".

I legami veri nella Casa: "Giulia è la più pura"

Nonostante le delusioni, la Castorina ha voluto sottolineare anche i rapporti sinceri nati all'interno della Casa. In particolare quello con Giulia Soponariu, proclamata prima finalista della diciannovesima edizione: "Era una delle mie persone in Casa e spero lo sarà anche fuori. Credo che sia la persona più pura e vera lì dentro e la finale è meritata".

Ivana fa il tifo anche per Donatella Mercoledisanto, pur riconoscendo i meriti di altri concorrenti: "Il mio cuore dice Donatella, ma per merito credo che Jonas, Giulia o Simone lo meritino di più. Sono sempre stati diretti e sinceri, senza anteporre il gioco ai rapporti umani". Guardando al suo percorso, Ivana si dice soddisfatta: "Mi ero proposta di rimanere me stessa e farmi conoscere per quella che sono. Volevo mandare un messaggio di forza, speranza e dignità, e credo di esserci riuscita".

