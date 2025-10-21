Grande Fratello, la confessione di Ivana Castorina: “Mio fratello l’ha scoperto da poco”

Una delle pagine più intense e autentiche di questa edizione del Grande Fratello è arrivata con la commovente confessione di Ivana Castorina, che ha deciso di aprirsi completamente e condividere con il pubblico e i suoi coinquilini una parte profonda della sua vita. Nelle scorse settimane la gieffina aveva raccontato alle coinquiline il suo percorso di transizione e ieri Simona Ventura le ha dato la possibilità di parlarne al pubblico del reality show.

Ivana Castorina si confessa al Grande Fratello

La concorrente chiamata nel confessionale ha svelato che suo fratello ha scoperto solo poche settimane fa del suo percorso di transizione completato quando lui aveva tre anni, un dettaglio che aveva tenuto nascosto per anni. "Quando mi hanno detto che sarei entrata qua ho detto a mio fratello del mio passato ed è rimasto sotto choc - ha spiegato Ivana - gliel'ho detto pochi giorni prima di venire. Mi ha detto che avrebbe dovuto metabolizzare perché lui non lo sapeva e non se ne era mai accorto, mi ha conosciuta come sua sorella".

Ivana, che in precedenza si era aperta con Grazia Kendi e Giulia Saponariu , ha ricordato anche il momento in cui, a soli 19 anni, ha deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico che le ha permesso di vivere pienamente nella sua identità: "Non ho mai cambiato i miei connotati, mi sono solo limata la gobbetta sul naso e fatta il seno".

Ivana Castorina abbraccia suo marito

"A mio marito l'ho detto dopo un mese"

Nel suo racconto Ivana ha affrontato anche il tema delle relazioni sentimentali, ammettendo di non rivelare subito agli uomini che frequenta di essere transgender. "Anche a mio marito l'ho detto solo un mese dopo - ha raccontato -. Quando ho fatto coming out con lui, l'ho fatto quasi per allontanarlo, ma lui mi ha risposto: 'Io ho conosciuto lo scorso 15 agosto una donna meravigliosa, e per me quella donna sei tu'."

"Oggi sono Ivana, non devo chiedere scusa a nessuno"

Nel confessionale, rispondendo a una domanda di Simona Ventura, Ivana ha spiegato perché ha deciso di raccontare proprio ora questa parte di sé: "Ho deciso di farlo a modo mio, da dove dico io, perché per tanto tempo ho subito il giudizio della gente, che mi diceva che avrei potuto fare una sola professione, che non sarei arrivata da nessuna parte, perché sono uno scherzo della natura. Oggi sono Ivana, ho 35 anni, sono un'operaia, sono sposata e innamoratissima. Lo dico da qui, dal Grande Fratello, e non devo chiedere scusa a nessuno. Sono qui ed esisto."

Nel video mostrato in Casa, Ivana ha ripercorso il dolore dell'infanzia, il difficile rapporto con il proprio corpo e la determinazione che l'ha portata a prendere in mano la sua vita: "Se riuscissi a far cambiare idea anche a un solo genitore di figli che stanno affrontando un percorso di transizione, sarei felice. Non siamo esseri umani di serie B, siamo degni d'amore."

Ivana e suo marito Toni Zagari

L'abbraccio dei coinquilini e la sorpresa di Tony

Dopo il toccante racconto, Ivana ha ricevuto un lungo abbraccio dai coinquilini, visibilmente commossi. Ma la sorpresa più grande è arrivata subito dopo: il marito Tony è entrato nella Casa per darle tutto il suo sostegno. Le ha preso il volto tra le mani, l'ha baciata sulla fronte e, con la voce rotta dall'emozione, le ha detto: "Ti sei liberata finalmente. Ci tengo a dirti che sono orgoglioso, fiero. Non ti devi preoccupare più di nulla fuori, devi stare tranquilla. Ti amo tantissimo. Andrà tutto bene."

Nei giorni precedenti Ivana si era detta preoccupata di come Tony potesse reggere il peso della sua esposizione pubblica. Quello di ieri sera è stato Un momento di profonda verità e amore che ha commosso non solo i concorrenti, ma anche il pubblico da casa. Ivana Castorina ha mostrato con coraggio che la libertà di essere sé stessi è la vittoria più grande.