Grande Fratello, indiscrezione shock: ex concorrente avrebbe una relazione segreta con una fan più giovane

Nonostante la finale del Grande Fratello sia andata in onda mesi fa, le storie dei concorrenti del reality show continuano ad appassionare il pubblico. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un'indiscrezione che riguarda un ex gieffino, finito al centro di voci insistenti secondo cui il protagonista di questi gossip abbia iniziato una relazione con una sua fan.

Messaggi, videochiamate e regali: i dettagli della frequentazione segreta

A lanciare i rumors sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, volti ben noti al mondo della cronaca rosa. Attraverso le loro storie Instagram, i due esperti di gossip hanno raccontato di aver ricevuto una segnalazione piuttosto curiosa: un ex concorrente del reality starebbe portando avanti una frequentazione segreta con una ragazza del suo fandom.

Secondo quanto riportato, i due si sentirebbero spesso su WhatsApp e in videochiamata, con la ragazza già molto coinvolta sentimentalmente. A rendere la vicenda ancora più chiacchierata è un particolare svelato da Venza: la giovane, oltre a essere parte attiva del fandom del gieffino, sarebbe anche tra le organizzatrici dei regali che i fan hanno inviato al loro beniamino durante e dopo la sua permanenza nella Casa.

Javier Martinez è stato escluso dalla lista dei 'sospettati'

Un dettaglio che lascerebbe intendere come il legame nato dal semplice sostegno da fan possa essersi trasformato in qualcosa di più personale. L'ex concorrente, dal canto suo, pare stia facendo di tutto per mantenere il massimo riserbo sulla faccenda, evitando che trapelino indizi concreti sulla sua identità, anche perché la ragazza sarebbe molto più giovane di lui.

L'identità dell'ex concorrente del grande Fratello resta un mistero

Per il momento non sono stati svelati nomi: l'identità dell'ex concorrente del GF e della ragazza resta avvolta nel mistero. Secondo le informazioni diffuse da Deianira Marzano e Amedeo Venza, si tratta di un imprenditore, i due hanno escluso che i rumors si riferiscano a Daniele Del Moro o Javier Martinez, ipotesi circolate tra i follower degli esperti di gossip.