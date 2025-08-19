Grande Fratello, Helena Prestes si difende dagli haters: lettere legali per chi la insulta sui social

Sulle varie piattaforme social la modella brasiliana reduce dal Grande Fratello è spesso nel mirino degli haters: ora annuncia querele in Italia e all'estero per tutelare la sua immagine.

Ogni edizione del Grande Fratello genera, insieme a notorietà e popolarità per i concorrenti, anche una pericolosa ondata d'odio che si riversa sui social. Gli haters, nascosti dietro lo schermo del computer, non esitano a insultare e diffamare i protagonisti del reality, con toni spesso violenti ed esagerati. Quest'anno, tra i più bersagliati c'è stata Helena Prestes.

Helena Prestes nel mirino: gli attacchi dopo la fine del Grande Fratello

La modella brasiliana, finita spesso nel mirino a causa della sua relazione con Javier Martinez, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Nelle ultime ore ha infatti annunciato di aver dato mandato ai suoi avvocati di agire legalmente contro chiunque continui a offenderla e diffamarla online. In un comunicato pubblico diffuso sui social, Helena ha scritto un messaggio chiaro.

La decisione: querele e lettere legali per chi diffama sui social

"AVVISO PUBBLICO - Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l'autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali."

Helena Prestes ha inoltre precisato che non si limiterà ad azioni legali in Italia. Visto che alcuni attacchi provengono anche dall'estero, ha incaricato un avvocato americano di far recapitare formali lettere legali a chiunque continui con tali atteggiamenti.

Javier Martinez ed Helena Prestes

"Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole dei rischi legali a cui va incontro."

Mentre sono già partiti i casting per la versione Nip del reality, che per la prima volta sarà condotta da Simona Ventura, i protagonisti dell'ultima edizione firmata Alfonso Signorini si trovano così a fare i conti con la popolarità. Un successo che porta con sé visibilità, follower e opportunità, ma anche - come nel caso di Helena Prestes - l'inevitabile esposizione agli haters.