Grande Fratello: Ilaria Galassi pubblica un nuovo video della lite con Helena, ma il suo like è un caso

Ilaria Galassi non è più nella casa del Grande Fratello ma continua a far parlare di sè dopo aver pubblicato sui social un video inedito della lite con Helena Prestes.

Il rapporto tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes non è mai stato idilliaco nella casa del Grande Fratello.

All'inizio di gennaio, avevamo assistito allo scontro che aveva riguardato le due donne, arrivate quasi alle mani. Ogni concorrente aveva esposto la propria versione dei fatti ma sarebbe stato diffuso ieri un filmato in grado di rivelare dettagli inediti.

Ad aggredire la modella brasiliana era stata l'ex Non è la Rai, che aveva perso la testa dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda il 30 dicembre. Questo perché la Prestes aveva parlato dei figli della donna anche se, a sua discolpa, non aveva detto nulla di male dello stesso.

Ilaria si era letteralmente scagliata sul letto dove la brasiliana stava parlando con altre persone, inveendo con spinte e calci. Per fortuna gli altri concorrenti si erano messi in mezzo e le due erano state separate prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Ilaria Galassi difende la sua causa

Ilaria Galassi

Con il passare del tempo, le due hanno avuto modo di esprimere il proprio punto di vista e Galassi ha dichiarato di aver agito in questa maniera in quanto non tollera che qualcuno parli della sua famiglia. Helena ha quindi spiegato come la sua affermazione non fosse a discapito di qualcuno, ma di un atteggiamento che la stessa avrebbe avuto nei suoi confronti.

A sostenere la sua posizione Luca Calvani e una delle opinioniste del programma, Cesara Buonamici, i quali hanno fatto di tutto per far ragionare la Galassi. Da quel momento si è parlato molto di questo episodio. Nel frattempo l'ex Non è la Rai ha lasciato la Casa mentre Helena si avvicina alla finale.

A quasi due mesi di distanza dalla famosa lite, qualche ora fa la Galassi ha pubblicato un video su Instagram che, per l'appunto, riprende il litigio fra le due donne. L'ex Non è la Rai ha aggiunto un post: "Non tutto ha una spiegazione, non tutto ha una risposta, non tutto ha un senso...impara a convivere con questo".

Fin qui nulla di male, poiché si tratta di un momento in cui la donna ha perso il controllo ma del quale si è molto vergognata in seguito. Il peggio è però arrivato quando la Galassi ha messo un like ad un commento dove un utente ha dichiarato come la Prestes, in effetti, si meritasse una sberla. Quasi certamente si parlerà anche di questo nella puntata di stasera del Grande Fratello.