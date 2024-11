Grande Fratello, Ilaria Galassi su Pamela Petrarolo: "Non so se posso fidarmi di lei"

Primi screzi tra le protagoniste di Non è la Rai, le due showgirl che partecipano come unico concorrente nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello continua a regalare momenti di riflessione e confronto, specialmente per il duo rimasto nella Casa formato da Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, ex protagoniste del cult anni '90 Non è la Rai. Dopo l'uscita di Eleonora Cecere, che ha abbandonato il gioco per motivi familiari, le due showgirl stanno vivendo un rapporto sempre più intenso e quotidiano, che ha portato anche a qualche frizione.

La confessione di Ilaria Galassi

Nella giornata di ieri, Luca Calvani ha raccolto lo sfogo di una delle due showgirl. È stata Ilaria che si è sfogata con l'attore, esprimendo alcune perplessità sul comportamento della sua compagna d'avventura. "Ho la sensazione che lei non sia leale con me. Io parlo di lealtà, è una cosa più profonda," ha dichiarato, aggiungendo che il loro rapporto, seppur affettuoso, sta mostrando nuove sfumature a causa della convivenza forzata.

Pur ribadendo il bene che prova per Pamela, Ilaria ha ammesso che la vicinanza costante sta rivelando aspetti inediti del loro legame. Luca, le ha suggerito un confronto diretto per chiarire ogni malinteso: "In una società, quando le cose non vanno si fa una riunione con l'amministratore e si espongono i problemi. Forse tu e lei dovete fare una chiacchierata, anche per farle capire che non ti deve dare per scontata."

Pamela e Ilaria nel giardino della Casa

Il confronto tra le due amiche

Seguendo il consiglio di Luca Calvani, Ilaria ha deciso di parlare apertamente con Pamela, mettendo sul tavolo alcune questioni irrisolte. "Prima ti ho chiesto di cantare insieme e hai detto di no, poi hai cantato con altri. Non è una questione di gelosia, ma certe cose non mi piacciono," ha spiegato, sottolineando che il problema non risiede nella competizione, ma nella percezione di un certo distacco.

Pamela, dal canto suo, ha accolto le osservazioni, scusandosi con l'amica per averla ferita involontariamente. "Sai come sono fatta. A volte mi isolo, sto spesso da sola in cucina perché tu, fumando, condividi quei momenti con gli altri in giardino," ha spiegato, proponendo di dedicare più tempo alla loro relazione. "Noi siamo come sorelle," ha concluso Pamela, gettando le basi per un nuovo equilibrio tra le due.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo si prendono un momento per confrontarsi.