Grande Fratello, Ilaria Galassi insulta Helena Prestes: "Deficiente brasiliana". Poi chiede di rientare

Ilaria Galassi, ex concorrente del Grande Fratello, è un vero e proprio fiume in piena contro Helena, tant'è che ha chiesto di rientrare nel programma per potersi scontrare con lei.

Caos totale al Grande Fratello, dove un'altra gieffina ha chiesto di tornare in gioco. Parliamo di Ilaria Galassi. Infatti, la concorrente ha lasciato il programma due settimane fa, ma nella room di X ha dichiarato di voler tornare nella casa più famosa d'Italia. Il motivo principale è per mandare a quel paese Helena Prestes, definita da Ilaria "deficiente brasiliana".

Insomma, la Galassi è un fiume in piena e ora vuole tornare più agguerrita che mai. Certo, i toni utilizzati da Ilaria Galassi sono stati particolarmente forti e criticabili, soprattutto in questo giorni in cui i media, oltre ad Alfonso Signorini, hanno messo in evidenza la tossicità di queste situazioni.

Ilaria Galassi del Grande Fratello si sfoga su X

Ilaria Galassi ha utilizzato il social X per dare libero sfogo ai propri pensieri. Le sue dichiarazioni hanno fatto molto rumore e hanno acceso il dibattito.

"Se vince Helena il pubblico non capisce nulla. Volete farmi rientrare? Fatelo, almeno rientro un mese. Se voglio rientrare? Guarda, solo per dare tre o quattro vaffan..lo ad Helena, con tutto il cuore. Lo farei volentieri, perché mi sono trattenuta anche troppo, soprattutto da quello che vedo dall'esterno. Sono uscita, ma adesso potete pure chiedere di farmi rientrare. Se qualcosa si può fare, fate qualcosa. Io non ci posso credere che debba vincere Helena o Jessica. Perché Jessica ha avuto dei problemi, ma li abbiamo avuti tutti, ma lei si è studiata a tavolino varie situazioni già dal 16 settembre. Lei è una donna molto furba, io invece amo la lealtà e l'onestà. Mentre lei per quanto mi riguarda, per le mie percezioni, lei è molto furba, ma anche tanto".

Chi vorrebbe in finale Ilaria Galassi

Dopo le cattiverie su Helena, l'ex Non è la Rai è passata ad analizzare il resto del cast. In particolare, chi vorrebbe lei come finalisti? Pochi dubbi: "Per me in finale devono esserci Zeudi e Shaila. Dite che vincerà un uomo? A me Tommaso non mi piace, lui lancia il sasso e nasconde una mano. [...] Io voglio bene a Lollo, tanto, perché ha gli stessi occhi di mio figlio grande. Lui è un ragazzo molto cervellotico, complesso, con tante sfaccettature, ma onesto e sincero. Poi non è possibile che debbano mettere in discussione l'orientamento di una ragazza di 23 anni, quella deficiente brasiliana, che ha 34 anni, che è una donna vissuta che prende per il culo tutti".