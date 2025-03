Grande Fratello, Ilaria Galassi torna ad attaccare Helena Prestes: "Lei è buona e generosa, ma..."

Ilaria Galassi, lo scorso 3 febbraio, ha deciso di lasciare il gioco, abbandonando per sempre la casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore, nel corso di un suo intervento sui social, l'ex gieffina è tornata a parlare del suo percorso all'interno del programma e nello specifico si è scagliata contro Helena Prestes.

La Galassi è stata intervistata da LolloMagazine e come già anticipato ha parlato di questa avventura al Grande Fratello, dove ha preso parte insieme alle ex colleghe di Non è la Rai, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Ilaria è tornata a parlare soprattutto della Prestes, senza risparmiare però commenti su chi, secondo lei, dovrebbe arrivare in finale.

Ilaria Galassi ancora contro Helena Prestes, ecco le parole dell'ex gieffina

Ilaria Galassi

L'ex gieffina ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, definendola molto bella ed ha aggiunto di essere molto felice di averla fatta insieme alle sue amiche storiche. La Galassi ha dichiarato di essere soddisfatta e che se potesse tornare indietro rifarebbe tutto ma in modo diverso, sicuramente sarebbe stata più schietta, più coraggiosa.

Già qualche giorno prima, Ilaria aveva riservato a Helena Prestes delle parole poco carine e nel corso della sua intervista è tornata ad attaccare l'ex compagna di gioco affermando che quest'ultima è una donna molto furba e che avrebbe avuto tanto piacere nel tornare in casa solo per "mandarla a quel paese".

"L'ho detto con ironia, in maniera scherzosa, è stato un commento pungente. Sono uscita anche se il pubblico mi ha votata per rimanere; pur avendo superato la nomination, sono rimasta della mia idea. Ero stanca e volevo tornare dalla mia famiglia".

Parlando poi strettamente di Helena, la Galassi ha chiarito: "Sul fatto di rientrare, dunque, stavo scherzando. Dentro la casa, avrei dovuto affrontarla di più, è una grandissima provocatrice. Mi sono schierata duramente all'interno della Casa perchè, invece di nominarmi per me, come persona, ha messo in mezzo terze persone. Non le ha insultate, però ho trovato ciò di cattivo gusto. Forse, non sapeva a cosa attaccarsi [...] È buona e generosa però non ha giocato pulito_".

Queste le parole delle'ex gieffina, che parlando di Helena ha aggiunto che a parer suo è una donna libera sotto ogni punto di vista e una grande giocatrice.