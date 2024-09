Grande Fratello: Iago Garcia nomina Lino Giuliano, ma la regia interviene con la censura

La regia del Grande Fratello si trova spesso impegnata a censurare discussioni tra i concorrenti, soprattutto quando vengono toccati argomenti che gli autori preferirebbero non mandare in onda. Tra i temi proibiti c'è anche la squalifica di Lino Giuliano, a cui recentemente ha fatto riferimento l'attore spagnolo Iago Garcia, suscitando l'immediata reazione da parte della produzione.

Iago Garcia rompe il silenzio sulla squalifica di Lino Giuliano

Attualmente, nella Casa più spiata d'Italia, il cast è quasi al completo. Ci sono 17 concorrenti su 22 annunciati dal conduttore Alfonso Signorini. Pronti a mettersi in gioco ci sono l'ex attore di Beautiful, Clayton Norcross, e la gondoliera "Nip", Sara Pilla. Secondo l'opinione di Enzo Paolo Turchi, anche Luca Tommassini potrebbe entrare a breve. Il numero dispari dei concorrenti è stato al centro di una conversazione tra alcuni coinquilini,

Durante uno di questi scambi, Iago Garcia ha menzionato l'assenza di uno dei partecipanti, facendo riferimento all'ex di Temptation Island. L'attore ha affermato: "Non siamo in numero pari, ma sapete il motivo. Quello...Giuliano!". A quel punto, la regia ha prontamente tolto l'audio, impedendo alla conversazione di proseguire in diretta.

Lino Giuliano è argomento tabù nella Casa

Poco dopo, quando l'audio è stato ripristinato, si è sentito qualcuno chiedere: "Che è successo a Giuliano?". Garcia, noto per la sua partecipazione alla fiction Non dirlo al mio Capo, ha risposto vagamente: "Quella cosa con lui". In quel momento, alcuni concorrenti hanno fatto gesti e scambiato sguardi, lasciando intendere che stessero discutendo della squalifica di Lino, che continuano a chiamare "Giuliano". Tommaso, un altro concorrente Nip, ha poi ammesso di non essere a conoscenza di questa vicenda.

Il motivo della censura potrebbe essere legato al timore che qualcuno, nel cercare di spiegare l'assenza dell'ex di Alessia Pascarella dal cast, potesse ripetere l'offensiva frase omofoba che lo ha portato all'esclusione dal programma. L'ex partecipante di Temptation Island, si era infatti reso protagonista di un episodio spiacevole su Instagram.

Il profilo ufficiale del Grande Fratello aveva annunciato l'ingresso di Lino nella Casa, ma l'influencer napoletano Enzo Bambolina aveva risposto al post alludendo a una loro presunta relazione. La replica del diretto interessato, da poco tornato sui social, però, è stata immediata e offensiva: "Ric.hione di merd., domani ti vado a denunciare. Ma stai perdendo la testa, mezzo scemo?". Questo commento, pubblicato poco prima di entrare nella Casa, gli è costato la squalifica immediata.