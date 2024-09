Grande Fratello, Lino Gargiulo torna su Instagram dopo la squalifica: "non voglio abbandonarvi”

Lino Gargiulo aveva ottenuto un posto nella casa del Grande Fratello dopo il suo controverso percorso a Temptation Island dove si era lasciato con Alessia Pascarella. A poche ore dall'inizio del reality show una sua frase omofoba, in risposta ad una provocazione del conduttore partenopeo Enzo Bambolina, gli ha impedito di varcare la porta rossa.

Il ritorno di Lino Giuliano sui social

La squalifica del'ex di Alessia è stata ufficializzata da Alfonso Signorini all'inizio della prima puntata del reality show, spiegando il motivo della decisione della produzione: "Qualche giorno fa ha pubblicato un commento omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato pubblicamente, facendolo con rammarico che tutti hanno visto come sincero. Questo genere di linguaggio e contenuti, che offendono la comunità gay e tutti coloro di buon senso, va in una direzione opposta alla mia e quella di Mediaset. Per questo non entrerà nella casa del Grande Fratello".

Oggi Lino Giuliano è intervenuto sui social per ringraziare le persone che gli hanno espresso la loro solidarietà dopo la giusta decisione del programma. "Voglio ringraziare di cuore tutti voi per il sostegno morale che mi avete dato in questi giorni difficili. Ho attraversato due giorni infernali che non augurerei a nessuno, neanche al mio peggior nemico", ha scritto LIno in una storia di Instagram.

Alfonso Signorini ha annunciato la squalfica di LIno

"Nonostante tutto, sono qui perché non voglio abbandonarvi. Anche se non sto bene a livello emotivo, ci tengo a farvi sapere quanto vi voglio bene. Mi dispiace profondamente per quanto accaduto. Ma sono sollevato che abbiate capito che non c'era alcuna cattiveria nella mia risposta al commento. Questo mi dà forza e mi rende felice. Grazie davvero, non vi lascerò mai. Vi amo tantissimo", ha concluso Lino Giuliano che già lunedì, subito dopo le parole di Alfonso Signorini aveva scritto un comunicato sui social.