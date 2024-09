Grande Fratello: Javier diviso tra Shaila e Helena, mentre l'ex velina frena ancora Lorenzo

Le dinamiche amorose nella casa del Grande Fratello si stanno intensificando, soprattutto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il modello milanese sembra essere sempre più interessato all'ex velina, ma la sua gelosia crescente ha iniziato a mettere a disagio la ragazza, che ha preferito chiarire la situazione. Venerdì scorso, in un momento di confronto, Shaila gli ha ricordato che, per ora, sono solo amici, pur riconoscendo una certa connessione tra di loro.

Il confronto tra Lorenzo e Shaila

Sabato sera, durante la festa di compleanno di Amanda Lecciso, entrata nella casa giovedì scorso insieme alla sorella Loredana, il modello milanese ha deciso di approfondire il discorso con Shaila. Dopo aver passato parte della serata a parlare con lei, ha ammesso di provare una "gelosia particolare" nei suoi confronti.

"Se sono geloso di te? Io ho una gelosia particolare. Tu sei così, giustamente vuoi conoscere tutti qui dentro, in passato sei stata privata della libertà e lo capisco. Sei calorosa," ha spiegato Lorenzo, cercando di giustificare il suo comportamento. Ha aggiunto che all'inizio si era aperto con lei e aveva percepito qualcosa di speciale, anche se non ne aveva mai parlato direttamente. "Lo so che sono un po' matto," ha ammesso infine.

Shaila Gatta è tra le protagoniste di questa prima settimana di Grande Fratello

Shaila ha ascoltato attentamente, ma ha voluto chiarire subito le cose. Gli ha spiegato che, pur trovandolo interessante e sentendosi attratta da lui a livello platonico, non vuole affrettare nulla. "Io sono una persona lenta. Assaporo la libertà e mi prendo il tempo per conoscere tutti bene," ha detto. Ha poi aggiunto che lo trova affascinante, sia per il suo aspetto che per il modo in cui pensa e parla. "C'è una parte di me attratta da questo, però ora sono libera di scoprire altre persone."

Un altro gieffino è interessato all'ex velina?

Nel frattempo, nella casa si sta facendo spazio un nuovo potenziale interesse per Shaila: Javier Martinez. La sua presenza sembra infastidire Lorenzo, che nella stessa conversazione ha voluto capire se l'ex velina provasse qualcosa per il pallavolista. Anche in questo caso, Shaila è stata chiara, ha ammesso che al momento non sa se ha una vera attrazione per Javier, ma è disposta a conoscere meglio tutte le persone nella casa.

"C'è una parte di me che è attratta da te in un modo platonico," ha ribadito a Lorenzo, cercando di rassicurarlo senza però chiudere completamente la porta ad altre possibilità. Tuttavia, nonostante la sua cautela, Shaila sembra non essere del tutto indifferente a Javier, un'attrazione che potrebbe evolversi. Helena Prestes, la modella italo-brasiliana, sembra anch'essa interessata a Martinez, ma questo non la preoccupa.

Shaila Gatta ne ha parlato apertamente con Luca Cavani, confidandogli che, secondo lei, Javier è già consapevole del suo interesse. "Secondo me lo sa che mi piace. Un pochino lo sa e lo capisce," ha detto, ma ha anche aggiunto che, se l'argentino fosse interessato ad Helena, non sarebbe un problema per lei. "Vedremo, facciamo le cose con calma. Qui c'è tempo indefinito," ha concluso con una nota di pazienza e tranquillità. Luca ha ascoltato con attenzione, confermando che, a suo parere, anche Javier è attratto da lei, ma la situazione rimane fluida e aperta a cambiamenti.

Tensioni e possibili sviluppi

La situazione nella casa del Grande Fratello resta in bilico. Lorenzo dovrà fare i conti con la sua gelosia, accettando che Shaila, per il momento, voglia mantenere le sue opzioni aperte. Intanto, Javier potrebbe diventare un elemento centrale in questo triangolo amoroso. Con il tempo indefinito a disposizione nella casa, tutto può ancora accadere, e le relazioni tra i concorrenti potrebbero evolversi in modi imprevedibile.