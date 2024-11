Grande Fratello, Clayton eliminato, Lorenzo santificato e le coppie scoppiate, sei in nomination

È andata in archivio anche la quattordicesima puntata del Grande Fratello, la prima delle due in onda il sabato sera: ecco cosa è successo

La quattordicesima puntata del Grande Fratello, in onda sabato 23 novembre è girata attorno al confronto tra Lorenzo e Javier, il tentativo degli autori di rimediare alle critiche del pubblico nei confronti dello stesso Spolverato, ed alcune dinamiche di coppie inesistenti come quella tra Luca Calvani, fidanzato nella vita reale con Alessandro, e Jessica Morlacchi.

Jessica e Luca: un legame a senso unico

La puntata si apre con l'ex voce dei Gazosa e l'attore toscano protagonisti di un segmento dedicato alla loro particolare amicizia. Jessica, in Mystery Room, confessa di nutrire un interesse per Luca, pur sapendo che è un'illusione. A sorpresa, rivela anche di aver immaginato un'ipotetica relazione a tre con Luca e il suo compagno Alessandro.

Nel Confessionale, Luca esclude categoricamente questa possibilità, definendo Jessica solo un'amica e sottolineando di non voler essere la causa di tormenti per lei. Alfonso Signorini tenta di movimentare la situazione, chiedendo a Luca Calvani se sia possibile una relazione a tre, ma l'attore esclude categoricamente questa fantasia erotica del conduttore.

Helena e Javier: un amore a rilento

La modella brasiliana e il pallavolista, al centro delle speculazioni su un possibile flirt, vengono invitati a parlare del loro rapporto. Helena descrive Javier come una persona perbene, ribadendo il suo desiderio di procedere lentamente. Per Martinez sta nascendo un rapporto bellissimo ma non si sente di andare oltre. Le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi esprimono opinioni opposte: la prima li considera una coppia "troppo bella", mentre la seconda non percepisce chimica tra i due.

Lorenzo e Javier

Javier asfalta Lorenzo

Uno dei momenti più attesi della serata è il confronto tra il modello milanese e il pallavolista. Lorenzo, con il suo stile provocatorio, accusa Javier di essersi avvicinato a Helena per farlo ingelosire. Martinez replica con fermezza, respingendo le accuse: "Ma chi ti credi di essere? Lorenzo, a me di te non importa nulla." L'atteggiamento pacato ma deciso di Javier mette in difficoltà Lorenzo, che tenta inutilmente di mantenere il controllo della situazione ma viene asfaltato dal suo rivale.

Scontri e strategie

Beatrice e Pamela Petrarolo riaccendono i riflettori sulle tensioni tra l'opinionista e le Non è la Rai. La Luzzi, critica la mancanza di coraggio di Pamela e Ilaria Galassi durante le votazioni, riferendosi alla nomination di Federica nell'ultima puntata, provocando una discussione che coinvolge anche altri concorrenti, tra cui Luca e Giglio che accusano le Non È la Rai di giocare sul sicuro.

Negli altri spazi dedicati alle coppie Federica, in questa puntata, tra Stefano e Alfredo sembra aver scelto quest'ultimo, ma la coerenza non è certo la dote principale dell'ex protagonista di Temptation Island, è il colpo di scena è dietro l'angolo. Mariavittoria si è detta frenata nel rapporto con Tommaso, una cosa che le è già successa in passato con altri ragazzi.

Un tentativo di redenzione fallito

Il segmento più controverso è quello dedicato a Lorenzo Spolverato. In Mystery Room, vengono mostrati alcuni episodi dei suoi atteggiamenti aggressivi, ma i momenti più gravi sono stati volutamente omessi. Lorenzo si scusa pubblicamente, commuovendosi nel raccontare un'infanzia difficile e un passato segnato da comportamenti problematici. Signorini, anziché ammonirlo, lo presenta come un esempio di riscatto, suscitando perplessità tra il pubblico.

Federica Petagna bacia Alfonso D'Apice al Grande Fratello, poi va ad abbracciare Stefano Tediosi

Eliminazione e nuove nomination

Il concorrente eliminato della serata è Clayton Norcross, che abbandona la Casa dopo essere risultato il meno votato. Per la prossima settimana, i concorrenti sono stati divisi tra Casa e Tugurio, con nuove dinamiche di gioco. Le coppie sono state separate. Nel tugurio ci saranno Alfonso, Mariavittoria, Lorenzo, Yulia e Javier in tugurio. Jessica, Shaila, Federica, Non è la Rai, Stefano, Helena e Luca restano nella Casa.

Gli abitanti del tugurio e gli inquilini della Casa si voteranno tra loro in modo palese, torna il piramidale: rosso è nomination nel segreto del Confessionale, nero condanna alla nomination palese. Gli abitanti del tugurio si votano tra loro, così come quelli della casa. Alla fine al televoto, per l'immunità, finiscono Amanda, Helena, Luca Calvani, Lorenzo, Stefano e Shaila.

Lorenzo nomina Javier

Yulia nomina Alfonso

Javier nomina Lorenzo

Alfonso nomina Yulia

Mariavittoria nomina Lorenzo

Jessica nomina Stefano

Le Non è la Rai nominano Helena

Calvani nomina Stefano

Amanda Lecciso nomina Stefano

Tommaso nomina Stefano

Shaila nomina Helena

Federica nomina Calvani

Stefano nomina Amanda

Helena nomina Shaila

Giglio nomina Helena

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Javier Martinez e Lorenzo Spolverato messi finalmente uno di fronte all'altro in Studio