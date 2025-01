Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma voltano pagina? Il chiarimento dopo la puntata del 30 gennaio

Dopo settimane di tensioni e incomprensioni, la puntata del Grande Fratello andata in onda il 30 gennaio ha segnato un importante punto di svolta nel rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Se in studio il loro confronto non aveva portato a un vero chiarimento, al termine della diretta le due si sono ritrovate in camera da letto per affrontare, lontano dalle telecamere principali, i sentimenti e le aspettative reciproche.

Le Zelene si confrontano nel dopo puntata

Zeudi ha ammesso di aver sempre provato un certo interesse per Helena, tanto da non riuscire mai a considerarla solo un'amica: "I miei occhi ti hanno vista come più di un'amica", ha detto. Tuttavia, consapevole che l'unico legame possibile tra loro sia un'amicizia, ha cercato di trovare un punto di incontro: "Tu hai detto che l'amicizia conta e che si costruisce nel tempo".

Dal canto suo, Helena ha rivelato di sentire la mancanza del rapporto che avevano costruito nelle settimane precedenti: "Sai quanto mi sei mancata?" ha dichiarato, assicurando di non aver mai voluto illuderla. "Io sono sempre stata chiara con te", ha ribadito, sottolineando di aver sempre avuto un forte interesse per Javier Martinez.

Zeudi ed Helena si confrontano nello studio del Grande Fratello

L'ex Miss Italia, però, ha manifestatoo il suo disagio per aver frainteso le intenzioni di Helena, soprattutto dopo il bacio che c'era stato tra loro: "Dopo un bacio, non riesco a creare un'amicizia", ha detto con fermezza, spiegando di non sentirsi onesta nel fingere che nulla sia accaduto. Helena ha compreso il suo punto di vista, ma ha anche ribadito il suo malcontento per il successivo avvicinamento di Zeudi a Javier, motivo che l'aveva spinta ad allontanarsi.

Tuttavia, ha voluto voltare pagina e lasciarsi alle spalle le incomprensioni: "Cerca di metterti al mio posto", ha chiesto a Zeudi, prima di concludere con un significativo: "Giriamo pagina". Il rapporto tra le due ragazze continua ad essere argomento di discussione anche sul web. Anche il gruppo delle #zelene, che fino a qualche settima fa sostenevano una relazione romantica tra le due ragazze, oggi sono spiazzate.

Helena e Zeudi dopo la puntata del 30 gennaio

Molte delle fans di Helena non si fidano dell'ex Miss Italia sono convinti che la gieffina partenopea stia portando avanti una strategia per catturare i voti della fan della Prestes. Stesse perplessità espresse ieri da Beatrice Luzzi dopo il confronto in studio tra la modella Brasiliana e Zeudi Di Palma.

