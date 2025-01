Grande Fratello: Helena Prestes smaschera Zeudi Di Palma: “ha inc*lato le nostre fan”

Il ventiseiesimo appuntamento del Grande Fratello ha sancito l'eliminazione di Luca Calvani. L'attore toscano, risultato il meno votato dal pubblico, ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Nonostante le speranze di Helena Prestes e di altri coinquilini, che confidavano nel bonus ripescaggio per il suo rientro, Calvani è uscito definitivamente dal gioco.

Il bonus ripescaggio: Elena punge Zeudi

Subito dopo la puntata, Helena Prestes e Javier Martinez hanno discusso proprio del mancato ritorno di Luca. Durante la chiacchierata, la brasiliana ha riflettuto sui concorrenti che, secondo lei, potrebbero essere favoriti dal pubblico e beneficiare del biglietto per rientrare in gioco. Tra i nomi citati, ha menzionato lo stesso pallavolista, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e, come possibile quarta scelta, l'ex Miss Italia.

Nel corso di questa analisi, Helena non ha risparmiato frecciate nei confronti di Zeudi Di Palma. La modella brasiliana ha accusato la coinquilina di sfruttare la popolarità del fandom "#Zelena", composto da spettatori che sperano in una relazione tra lei e l'ex Miss Italia. Con un tono pungente, Helena ha commentato

Helena ha punzecchiato Zeudi

"Ha preso l'onda benissimo e ha inc.lato tutti", lasciando intendere che, a suo parere, la partenopea si sia presa gioco del fandom che le sostiene. Ironizzando, ha aggiunto: "Io vedo verità negli occhi di Zeudi... Ti insegno io a sedurre, Alfonso!", riferendosi a una frase detta da Alfonso Signorini durante la puntata.

Confronto con Javier nel dopo puntata

Prima di questa conversazione, Helena e Javier, subito dopo la fine della puntata, avevano avuto un lungo confronto sul loro rapporto, in particolare sulla vicinanza tra l'argentino e Zeudi. Martinez ha cercato di rassicurare Helena, ribadendo che tra lui e Zeudi non c'è nulla. Tuttavia, la Prestes, ferita dalle sue azioni e parole, ha espresso il proprio disagio.

Grande Fratello, Luca Calvani: le prime parole dopo l'eliminazione e i nominati della serata

Helena ha spiegato di sentirsi tradita e manipolata dalla coinquilina. Nonostante il suo affetto per Javier, la modella brasiliana ha ammesso di soffrire all'idea di vederlo avvicinarsi a Zeudi. Con maturità, però, ha accettato questa eventualità, sebbene abbia confessato che la situazione le provoca dolore. "Se io ti dico che mi interessi, tu vuoi che da un giorno all'altro venga da te a fare la carina, vedendoti sdraiato con una ragazza che si dichiara innamorata di me?".