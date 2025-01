Grande Fratello: Helena Prestes a Javier Martinez: “mi fa male vederti sdraiato con Zeudi”

Il ventiseiesimo appuntamento del Grande Fratello ha avuto un momento particolarmente intenso per Helena Prestes e Javier Martinez, caratterizzato dalle tensioni legate al rapporto con Zeudi. Quando le luci della diretta si sono spente, i due si sono ritrovati in camera da letto per affrontare apertamente i loro sentimenti. La modella brasiliana si è ancora una volta dichiarata al pallavolista argentino. Javier, da parte sua, pur non amando Helena la considera un punto di riferimento fondamentale nella casa.

Il confronto dopo la fine della puntata

Javier ha subito preso la parola, desideroso di chiarire il loro rapporto: "La situazione è un po' sfuggita di mano, e non volevo tutto quel casino in Mystery, te lo dico sinceramente". Helena, tuttavia, ha replicato con fermezza: "Non l'hai creata solo tu". Nonostante ciò, l'argentino ha ribadito il suo desiderio di mantenere un legame con lei, chiedendole apertamente: "Cos'è che ti ha dato fastidio di me?".

La risposta della gieffina brasiliana è stata diretta: "Tutto quello che ho visto". Ha sottolineato quanto sia stata difficile la sua posizione, aggiungendo: "Io non ho mai mentito a Zeudi e non ho mai mentito a te". Javier ha cercato di rassicurarla, affermando di non essere mai andato contro di lei e di considerarla un punto di riferimento.

Javier, Zeudi e Helena nella Mystery Room

Helena, visibilmente delusa, ha espresso il suo disagio: "Se io ti dico che mi interessi, tu vuoi che da un giorno all'altro venga da te a fare la carina, vedendoti sdraiato con una ragazza che si dichiara innamorata di me?". La tensione si è ulteriormente accentuata quando Helena ha accusato Chiara di parlare male di Javier, mentre quest'ultimo ha precisato: "Io con Chiara mi sono arrabbiato e gliel'ho detto. Ma adesso non voglio parlare con lei".

Nonostante le rassicurazioni di Javier, Helena ha confessato di essersi sentita ferita da alcune sue affermazioni, come quando lui ha dichiarato di non vederla come una donna al suo fianco. Con amarezza, ha ammesso: "Non penso di essere fatta per te in questo momento". Il pallavolista ha ribadito: "Tu non devi farti da parte nei confronti di nessuno perché con Zeudi non c'è niente. Se io ho curiosità di conoscerla, non vuol dire che debba nascere qualcosa".

Helena Prestes ha poi spiegato che non vuole interferire con le sue scelte, ma ha sottolineato la difficoltà di accettare certe dinamiche, confessando: "Maturerò il fatto che non c'è niente tra di noi". Il confronto si è concluso con Helena che, tra le lacrime, ha dichiarato di voler accettare la situazione e andare avanti, pur ammettendo di provare ancora qualcosa per Javier. "Io guardo come vi guardate. Lei non è coerente con quello che dice e mi sento presa in giro da lei!", ha concluso, riferendosi a Zeudi Di Palma.

