Grande Fratello, Helena Prestes minaccia di lasciare il reality per colpa di Zeudi e la sua lasagna

La puntata n° 33 del Grande Fratello ha scaldato molto gli animi, già duramente provati da circa 6 mesi di reality. Ne sa qualcosa Helena Prestes, che nella notte, dopo l'ennesima lite con Zeudi Di Palma, ha perfino minacciato di lasciare la Casa.

Helena e Zeudi litigano per un pezzo di lasagna

Il malumore della modella brasiliana è in realtà cominciato, se così si può dire ormai, già in puntata, quando Signorini ha mostrato una clip in cui Zeudi Di Palma definiva la storia d'amore tra Helena e Javier "solo sesso e strategia". Questo succedeva poi proprio nel giorno in cui il pallavolista argentino aveva fatto sognare tutti i fan degli Helevier dichiarando: "Mi sto innamorando di te".

Tutto ciò, unito ai soliti battibecchi degli altri coinquilini e alle accuse di Maria Teresa Ruta di aver tentato, con Zeudi, lo stesso copione seguito da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò durante il GF Vip 5, ha particolarmente indisposo la Prestes.

Appena terminata la diretta, la brasiliana si è lasciata andare a una vera e propria sfuriata, innescata da un pezzo di lasagna. L'ex Miss Italia, infatti, ha offerto un piatto di pasta a Helena, che è però andata su tutte le furie, apostrofando la coinquilina come falsa, manipolatrice soprattutto intenta solo a cercare ancora l'appoggio di quella parte di fandom, gli Zelena, che ancora crede possibile una relazione tra le due.

"Falsa! Vivi di aerei, Grande Fratello e dinamiche": lo sfogo di Helena

Nonostante Javier abbia provato a calmarla, la Prestes è stata incontenibile contro la compagna di gioco. "Tu sei una grande falsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate? Con Maria Teresa hai finto di non sapere nulla facendo passare che io avevo copiato la cosa di Dayane con te" ha detto la brasiliana, in riferimeno a quanto già contestato alla Ruta. "Vedo sempre clip dove parli di me o di Javier" - ha continuato - "Impara a farti i ca**i tuoi. Impara a prendere la tua strada e non metterti cavolate in testa. Non mi offrire un cavolo di nulla, finta che non sei altro".

La gieffina era un fiume in piena: "Non fare la finta santa con me. Mi dai la lasagna e poi non mi dai il buongiorno? Ma vai a cag**e. Quando capita che mi dà il buongiorno è perché arrivano gli aerei. Questa vive di aerei, di Grande Fratello e dinamiche [...] Non deve giocare con me, non faccia gli scherzetti da bambina".

Fino al momento in cui Helena Prestes ha minacciato di lasciare il reality perchè impossibilitata a tollerare ancora la presenza di Zeudi: "Domani mattina vado a chiedere alla psicologa di andarmene via di qui. Prima mi dice 'io e te parliamo dopo' e se ne va, poi davanti a tutti mi porge le lasagne e fa la santa Maria Teresa di Calcutta".