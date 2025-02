Grande Fratello, tra Helena e Zeudi è rottura. "La voglio fuori!", l'altra replica: "Mi attacca per strategia"

Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono più lontane che mai nella casa del Grande Fratello: mentre l'ex Miss si sfoga con Chiara Cainelli, la brasiliana non usa mezzi termini per dire che la vuole fuori dal gioco.

Mentre i fan dell'una e dell'altra si fanno la guerra via social, Helena Prestes e Zeudi Di Palma stanno bene attente a non incontrarsi troppo nella casa del Grande Fratello. Queso però non significa che non parlino l'una dell'altra. Al contrario, nelle ultime ore sono state al centro dei rispettivi pettegolezzi.

Helena si sfoga con i coinquilini contro Zeudi

Helena e Zeudi nella Casa del Grande Fratello

Era dai tempi delle "Rosmello" che una coppia non faceva sognare tanto i fan del reality. Le Zelena avevano tutte le carte in regola per diventare in poco tempo le due inquiline preferite della Casa, a patto che avessero accettato di arrivare là dove le due precedenti non erano riuscite: una storia d'amore in piena regola tra due donne della Casa.

Invece le cose non sono andate come sperato dai fan di una coppia tutto sommato mai nata. E ora, naufragata anche l'ipotesi del triangolo con Javier, Helena Prestes e Zeudi Di Palma sembrano più lontane che mai. Nelle ultime ore, infatti, enrambe hanno espresso severi giudizi reciproci. Parlando alla presenza di Javier, Federico, Amanda e Maxime, la modella brasiliana ha detto senza mezzi termini che vuole Zeudi fuori dal gioco. Il motivo? L'ex Miss Italia secondo lei non ha carattere, è molto confusa e si aggrappa a questo o quel concorrente solo portare avanti il proprio gioco.

"Lei ha detto a Lorenzo che vorrebbe arrivare in finale con me, ma a quale scopo?" si è chiesta Helena. "Io non ho problemi, io nomino. Perchè le persone così le voglio fuori. A me piacciono le persone con cui posso confrontarmi, posso dibattere, perchè mi piacciono le persone che hanno carattere". Concludendo, dunque, che Zeudi non abbia mai compreso veramente il loro rapporto, e che sia solo alla ricerca di un appoggio per poter arrivare in finale.

Zeudi si sfoga con Chiara: "È tutto fatto per apparire"

In cucina anche l'ex Miss Italia non ha certo risparmiato strali alla coinquilina. Zeudi si è sfogata con colei con cui fa ormai coppia fissa, Chiara Cainelli, rendendo ancora più palese che la Casa è ormai divisa in due opposte fazioni rispetto alle ex "Zelena". Nel mirino delle due è infatti finita anche Stefania Orlando, rea di aver più volte cavalcato quello che sarebbe l'unico argomento che ormai Helena usa contro Zeudi.

Zeudi e Alfonso

Non sarebbe l'interesse per Javier, ma il bacio con Alfonso. Alla napoletana sembra veramente esagerato ormai che la modella torni a quell'episodio. Con Chiara si confronta poi sugli atteggiamenti di tutte le persone che gravitano intorno alla brasiliana, concludendo che: "Lo fanno per screditarmi".

Ci sarebbe, però, anche una motivazione più profonda e strettamente attinente alle dinamiche del gioco: per Zeudi infatti Helena continuerebe ad attaccarlo nella speranza di ricevere l'agognata clip di puntata. Mentre per la brasiliana tra loro due, prima della rottura ci sarebbe stata un'amicizia sincera, per l'ex Miss tutto è ascrivibile a una precisa strategia di gioco. Non a caso nei giorni precedenti aveva anche nominato Dayane Mello, amica della Prestes, sostenendo che la modella non avesse fatto altro con lei che riprendere in mano il "copione" delle Rosmello.